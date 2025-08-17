الأهلي يستغل التوقف الدولي لتمديد عقد ثنائي الفريق

قال الإعلامي خالد الغندور أن محمد يوسف، المدير الرياضي للنادي الأهلي، بدأ في تجهيز ملفات تجديد ثنائي الأهلي أحمد نبيل كوكا وأليو ديانج خلال فترة التوقف الدولي المقبلة.

وأضاف الغندور في تصريحاته خلال برنامجه “ستاد المحور”: بعد فشل انتقال كوكا للدوري التركي، أكدنا لحضراتكم أن الأهلي تحدث مع اللاعب للتجديد لمدة 5 سنوات، وهو ما سيتم خلال فترة التوقف الدولي المقبلة.

وتابع: محمد يوسف سيعقد جلسة مع وكيل أليو ديانج للحديث معه عن تجديد عقد اللاعب.

وأكمل: ديانج أجّل تجديده للأهلي مرتين؛ الأولى فور عودته قبل كأس العالم للأندية، والثانية قبل بداية الدوري مباشرةً، لمعرفة موقفه من المشاركة في التشكيل الأساسي للفريق من عدمه.