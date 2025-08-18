قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رسمياً.. حظر الكلام في السياسة بالمدارس خلال العام الدراسي الجديد
التليفونات والمجاملات .. منشور غير متوقع من خالد الغندور لسبب صادم
خريطة مسارات وتحويلات وتوقيتات تساعدك بعد إعلان إغلاق 26 يوليو 6 أيام
انسرق مني عمري.. المطربة السورية سارة فرح تعلن اعتزالها
بعد شكاوى سوء الأرضية.. ماذا قال شوبير عن كثافة المباريات على ستاد القاهرة
اعصار ايرين يتحول إلى المرحلة الأخطر ويهدد سواحل شرق الولايات المتحدة
سحل زوجة شقيقه على السلالم في الشرقية.. المتهم يواجه هذه العقوبة
أذكار الصباح كاملة.. اغتنم فضلها ولا تتكاسل عن ترديدها
محمد صلاح يقتحم المربع الذهبي في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي التاريخيين
صعود جماعي لمؤشرات البورصة المصرية في بداية تعاملات اليوم الإثنين
قرار عاجل من المحكمة ضد السائح المتسبب بحادث أعلى كوبري أكتوبر
رحيل د. صابر عبد الدايم عميد كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر الأسبق
وزير الداخلية يصدر قرار بإبعاد سوداني خارج مصر لأسباب تتعلق بالصالح العام

نشرت الوقائع المصرية في العدد 182 الصادر في 18 أغسطس 2025، قرار اللواء محمود توفيق وزير الداخلية رقم 1016 لسنة 2025، بشأن إبعاد سوداني خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.

وجاء نص القرار، بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته، وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 7/6/2025 بشأن طلب إبعاد سوداني الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.

ونصت المادة الأولى على أن يبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعو منير زكريا أحمد عبد الكريم سوداني الجنسية مواليد 1/1/1997.

كما نصت المادة الثانية على مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك، وجاء نص المادة الثالثة على ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.

