خطفت صغير من والدته في القاهرة.. المتمهة تواجه الحبس 10 سنوات

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الوايلى بالقاهرة من ( إحدى السيدات - مقيمة بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة ) بإختطاف نجلها (طفل - سن 3 شهور) بأحد المناطق بدائرة القسم .

الداخلية تضبط المتهمة بـ خطف صغير من والدته في القاهرة

بالفحص وبسؤال المُبلغة قررت أنه بتاريخ 15 اغسطس قامت إحدى السيدات بمغافلتها وإختطاف نجلها المصاب بأنيميا حادة، عقب ترك نجلها رفقتها للإستعلام عن أسعار التحاليل الخاصة به حال توقيع الكشف عليه بإحدى المستشفيات بالقاهرة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط مُرتكبة الواقعة ( ربة منزل - مقيمة بدائرة قسم شرطة الزيتون بالقاهرة) ، وبمواجهتها أقرت بإرتكاب الواقعة وخطف الطفل من والدته لعدم إكتمال حملها ورغبتها فى إيهام زوجها بإنجابها للطفل ، وتبين عدم وجود ثمة إصابات بالطفل وتم تسليمه لوالدته وأخذ التعهد اللازم عليها بحسن رعايته.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة خطف الأطفال

وتقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً.

فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. و

يحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".