الإعلان في يناير.. الغندور يكشف عن صفقة جديدة للأهلي
دخول شاحنات القافلة الثامنة عشرة للمساعدات من مصر إلى غزة
موعد مباراة المصري وبيراميدز في الدوري المصري.. قمة نارية على صدارة المسابقة
الأرصاد تحذر من ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة
اصطفاف قافلة المساعدات الإنسانية الـ 18 تمهيدا لدخولها غزة
المالية تستعد.. صرف مرتبات أغسطس2025 بالزيادة الرسمية
قائمة أسعار السلع المخفضة على بطاقات التموين أغسطس 2025
هل يجوز أداء الوتر بعد صلاة العشاء مباشرة؟.. أمين الإفتاء يوضح
امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025 | الطلاب يؤدون اليوم الفيزياء والتاريخ
ماكرون: إذا فشلت المفاوضات بين روسيا و أوكرانيا سيتعيّن تشديد العقوبات
دار الإفتاء ترد على فتوى شراء حلوى المولد والتهادي بها بدعة
نور الدين: قرار محمد معروف في واقعة محمد هاني "خاطئ"
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

خطفت صغير من والدته في القاهرة.. المتمهة تواجه الحبس 10 سنوات

المتهمة
المتهمة
معتز الخصوصي

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الوايلى بالقاهرة من ( إحدى السيدات - مقيمة بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة ) بإختطاف نجلها (طفل - سن 3 شهور) بأحد المناطق بدائرة القسم .

الداخلية تضبط المتهمة بـ خطف صغير من والدته في القاهرة

بالفحص وبسؤال المُبلغة قررت أنه بتاريخ 15  اغسطس قامت إحدى السيدات بمغافلتها وإختطاف نجلها المصاب بأنيميا حادة، عقب ترك نجلها رفقتها للإستعلام عن أسعار التحاليل الخاصة به حال توقيع الكشف عليه بإحدى المستشفيات بالقاهرة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط مُرتكبة الواقعة ( ربة منزل - مقيمة بدائرة قسم شرطة الزيتون بالقاهرة) ، وبمواجهتها أقرت بإرتكاب الواقعة وخطف الطفل من والدته لعدم إكتمال حملها ورغبتها فى إيهام زوجها بإنجابها للطفل ، وتبين عدم وجود ثمة إصابات بالطفل وتم تسليمه لوالدته وأخذ التعهد اللازم عليها بحسن رعايته.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة خطف الأطفال

وتقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. 

فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. و

يحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".

