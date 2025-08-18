قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية: برامج تدريبية لعناصر فلسطينية لتأهيلها على تولي مهمة الأمن فى القطاع
رئيس وزراء فلسطين يوجه رسالة هامة للجميع بعد شائعات الإخوان
وزير الخارجية: أوهام إسرائيل الكبرى عبث.. ونتمسك بالسلام العادل والشامل
وزير الخارجية: نعمل مع قطر وأمريكا في جهود الوساطة لإنهاء الحرب على غزة
وزير المالية: الرهان على القطاع الخاص كان في محله وانعكس بقوة فى نتائج الأداء
الرئيس السيسي يوجه بتعزيز الحوافز للاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة
نقص الكفاءات ومحدودية الوعي.. برلماني يكشف تحديات تطبيق الذكاء الاصطناعي
أولادنا في خطر.. قصة مدرسة آيلة للسقوط في المنيا وأهالي عزبة الصباح يستغيثون
الرئيس السيسي يؤكد على ضرورة استمرار جهود زيادة الحصيلة الدولارية وضمان سعر صرف مرن
ضبط 18 ألف نسخة كتاب دراسي بدون تفويض داخل مكتبة بالأزبكية
وزيرة التضامن: مصر استقبلت عددًا كبيرًا من الجرحى بجانب إرسال المساعدات الإنسانية
وزيرة التضامن: مصر لم تتغيب يوما عن إغاثة ودعم الأشقاء فى غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

من هو فيلهلم مايباخ مصمم أول سيارات مرسيدس ؟

فيلهلم مايباخ مصمم أول سيارات مرسيدس
فيلهلم مايباخ مصمم أول سيارات مرسيدس
إبراهيم القادري

فيلهلم مايباخ كان يعمل مهندسا ومصمما في ألمانيا واشتهر بعمله مع جوتليب دايملر في تطوير محركات الاحتراق الداخلي والسيارات، وكان له دور محوري في تصميم أول سيارة مرسيدس وأول دراجة نارية، وأسس مع ابنه شركة مايباخ لتصنيع محركات الطائرات والسفن الهوائية.

 فيلهلم مايباخ مصمم أول سيارات مرسيدس

فيلهلم مايباخ وتصميم مرسيدس

عمل فيلهلم مايباخ مع دايملر في تطوير المحركات عالية السرعة، ومن ضمن تلك المحركات المحرك الذي تم تركيبه على أول دراجة نارية في العالم، وكان مايباخ المصمم الرئيسي لأول سيارة مرسيدس، وقام بتحسين تصميم محركها وتطوير هيكل السيارة.

شركة تصنيع محركات الطائرات والسفن

أسس فيلهلم مايباخ مع ابنه كارل شركة لتصنيع محركات الطائرات والسفن الهوائية، وأنتجت أيضًا سيارات فاخرة تحمل علامة مايباخ التجارية، وساهم مايباخ في تطوير العديد من التقنيات الأساسية في صناعة السيارات بما في ذلك المكربن.

 فيلهلم مايباخ مصمم أول سيارات مرسيدس

شهرة فيلهلم مايباخ

اشتهر فيلهلم مايباخ بتصميم محرك 12 سلندر لسفن زيبلين الهوائية وسيارات مايباخ، بالاضافة إلي ان مايباخ كان شخصية محورية في تاريخ السيارات والطيران، وترك بصمة لا تمحى في عالم التصميم والهندسة .

تاريخ شركة مرسيدس في صناعة السيارات

 فيلهلم مايباخ مصمم أول سيارات مرسيدس

تأسست شركة مرسيدس بنز في عام 1926 نتيجة اندماج شركتين رائدتين في صناعة السيارات، وهما دايملر موتورين جيزيلشافت و بنز آند سي، وتعود أصول مرسيدس بنز إلى إختراع كارل بنز لأول سيارة تعمل بالبنزين، وهي سيارة بنز باتنت موتورفاجن .

 فيلهلم مايباخ مصمم أول سيارات مرسيدس

وحصلت على براءة اختراع في يناير 1886، وإلى تحويل جوتليب دايملر والمهندس فيلهلم مايباخ عربة جياد إلى سيارة عن طريق إضافة محرك بنزين في وقت لاحق من ذلك العام، وتم تسويق سيارة مرسيدس لأول مرة في عام 1901 بواسطة شركة محركات دايملر.

 فيلهلم مايباخ مصمم أول سيارات مرسيدس

وفي عام 1902 قام رائد أعمال السيارات النمساوي إميل يلينك، الذي عمل مع شركة محركات دايملر بإبتكار العلامة التجارية بعد أن أطلق اسم مرسيدس 35 حصان  ‏على السيارة المصنعة عام 1901 علي اسم ابنته مرسيدس يلنيك .

محركات الطائرات السفن الهوائية فيلهلم مايباخ تصميم مرسيدس سيارة مرسيدس تاريخ شركة مرسيدس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار حكومي عاجل بشأن عدادات المياه.. إليك التفاصيل

قرار حكومي عاجل بشأن عدادات المياه.. إليك التفاصيل

دينا علاء

بعد أيام من الصمت.. التفاصيل الكاملة لإنهاء حياة بطلة سموحة دينا علاء

ساندي صلاح الضحية

بطلة واقعة أتوبيس وسط البلد: لمسني وهرب من الشباك.. وتلقيت تهديدات

دينا علاء بطلة سموحة

بطلة سموحة دينا علاء تنبأت بوفاتها بمنشور على فيس بوك

تنسيق الجامعات 2025

تبدأ في هذا الموعد.. رابط مباشر للتسجيل في المرحلة الثالثة 2025

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 18 أغسطس

قرار عاجل من المحكمة ضد السائح المتسبب بحادث أعلى كوبري أكتوبر

قرار عاجل من المحكمة ضد السائح المتسبب بحادث أعلى كوبري أكتوبر

محكمة

اعترافات جديدة في مطاردة فتيات الواحات.. طالب هندسة: هم اللي ضحكوا

بالصور

دعاوى قضائية تتهم فولكس فاجن العالمية بالاحتيال في السيارات الكهربائية

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

أعلى 3 شاحنات استهلاكا للوقود في العالم

شاحنات
شاحنات
شاحنات

ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية في جميع أنحاء العالم

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

بدون أي تكاليف.. جيلي بان كيك حلويات الصيف

جيلي بان كيك
جيلي بان كيك
جيلي بان كيك

فيديو

المتهمين

عطلوا حركة المرور .. القبض على 3 سائقين ميكروباص بالإسكندرية

اطلقوا ورجعوا تاني

حب لا يموت.. نجوم فاجأوا الجمهور بعودة بعد الانفصال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: استنساخ رباعيات صلاح جاهين

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد