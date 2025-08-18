من هو فيلهلم مايباخ مصمم أول سيارات مرسيدس ؟

فيلهلم مايباخ كان يعمل مهندسا ومصمما في ألمانيا واشتهر بعمله مع جوتليب دايملر في تطوير محركات الاحتراق الداخلي والسيارات، وكان له دور محوري في تصميم أول سيارة مرسيدس وأول دراجة نارية، وأسس مع ابنه شركة مايباخ لتصنيع محركات الطائرات والسفن الهوائية.

عمل فيلهلم مايباخ مع دايملر في تطوير المحركات عالية السرعة، ومن ضمن تلك المحركات المحرك الذي تم تركيبه على أول دراجة نارية في العالم، وكان مايباخ المصمم الرئيسي لأول سيارة مرسيدس، وقام بتحسين تصميم محركها وتطوير هيكل السيارة.

أسس فيلهلم مايباخ مع ابنه كارل شركة لتصنيع محركات الطائرات والسفن الهوائية، وأنتجت أيضًا سيارات فاخرة تحمل علامة مايباخ التجارية، وساهم مايباخ في تطوير العديد من التقنيات الأساسية في صناعة السيارات بما في ذلك المكربن.

اشتهر فيلهلم مايباخ بتصميم محرك 12 سلندر لسفن زيبلين الهوائية وسيارات مايباخ، بالاضافة إلي ان مايباخ كان شخصية محورية في تاريخ السيارات والطيران، وترك بصمة لا تمحى في عالم التصميم والهندسة .

تأسست شركة مرسيدس بنز في عام 1926 نتيجة اندماج شركتين رائدتين في صناعة السيارات، وهما دايملر موتورين جيزيلشافت و بنز آند سي، وتعود أصول مرسيدس بنز إلى إختراع كارل بنز لأول سيارة تعمل بالبنزين، وهي سيارة بنز باتنت موتورفاجن .

وحصلت على براءة اختراع في يناير 1886، وإلى تحويل جوتليب دايملر والمهندس فيلهلم مايباخ عربة جياد إلى سيارة عن طريق إضافة محرك بنزين في وقت لاحق من ذلك العام، وتم تسويق سيارة مرسيدس لأول مرة في عام 1901 بواسطة شركة محركات دايملر.

وفي عام 1902 قام رائد أعمال السيارات النمساوي إميل يلينك، الذي عمل مع شركة محركات دايملر بإبتكار العلامة التجارية بعد أن أطلق اسم مرسيدس 35 حصان ‏على السيارة المصنعة عام 1901 علي اسم ابنته مرسيدس يلنيك .