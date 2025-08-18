قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية: برامج تدريبية لعناصر فلسطينية لتأهيلها على تولي مهمة الأمن فى القطاع
رئيس وزراء فلسطين يوجه رسالة هامة للجميع بعد شائعات الإخوان
وزير الخارجية: أوهام إسرائيل الكبرى عبث.. ونتمسك بالسلام العادل والشامل
وزير الخارجية: نعمل مع قطر وأمريكا في جهود الوساطة لإنهاء الحرب على غزة
وزير المالية: الرهان على القطاع الخاص كان في محله وانعكس بقوة فى نتائج الأداء
الرئيس السيسي يوجه بتعزيز الحوافز للاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة
نقص الكفاءات ومحدودية الوعي.. برلماني يكشف تحديات تطبيق الذكاء الاصطناعي
أولادنا في خطر.. قصة مدرسة آيلة للسقوط في المنيا وأهالي عزبة الصباح يستغيثون
الرئيس السيسي يؤكد على ضرورة استمرار جهود زيادة الحصيلة الدولارية وضمان سعر صرف مرن
ضبط 18 ألف نسخة كتاب دراسي بدون تفويض داخل مكتبة بالأزبكية
وزيرة التضامن: مصر استقبلت عددًا كبيرًا من الجرحى بجانب إرسال المساعدات الإنسانية
وزيرة التضامن: مصر لم تتغيب يوما عن إغاثة ودعم الأشقاء فى غزة
الخارجية الإيرانية: التدخلات الأمريكية لصالح إسرائيل بشكل أحادي

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، أنّ التدخلات الأمريكية تصب في مصلحة إسرائيل بشكل أحادي، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

أعربت وزارة الخارجية الإيرانية عن إدانتها الشديدة لقرار السلطات الإسرائيلية إخلاء مدينة غزة وتشريد سكانها واللاجئين منها بشكل متكرر، معتبرة أن ما يجري يمثل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، تستوجب تحركًا عاجلاً من المجتمع الدولي والدول الإسلامية.

ونقلت وكالة مهر الإيرانية عن بيان رسمي للوزارة قوله إن "قرار كيان الاحتلال بتهجير سكان غزة قسراً، في وقت يتعرضون فيه لأشد أنواع القصف منذ ما يقارب العامين، ويعانون من المجاعة التي فُرضت عليهم على مدى الأشهر الخمسة الماضية، هو مثال صارخ على مخطط الإبادة الجماعية الرامي إلى محو فلسطين كشعب وهوية".

وأضاف البيان أن ما وصفه بـ"سياسة الإفلات من العقاب" التي يحظى بها قادة إسرائيل، شكّلت الأرضية الخصبة لمثل هذه الانتهاكات، مشيراً إلى أن الدعم العسكري والسياسي غير المحدود الذي تقدمه الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية لإسرائيل، coupled مع تعطيل أي مسعى جاد من مجلس الأمن والمحاكم الدولية، أسهم في تمكين تل أبيب من المضي قدماً في ممارساتها.

وأكدت الخارجية الإيرانية أن التهجير القسري لسكان غزة ليس مجرد خطوة عسكرية، بل هو محاولة منظمة لتدمير الهوية الوطنية الفلسطينية وتفريغ القطاع من سكانه، في سياق استكمال مشروع أوسع يندرج ضمن ما سمّته "خطة الإبادة الجماعية".

وأشارت في هذا السياق إلى أن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي الأخيرة حول "إسرائيل الكبرى"، التي تشمل أراضٍ عربية وإسلامية واسعة، تكشف الطبيعة التوسعية للكيان المحتل والخطر الاستراتيجي الذي يمثله على الأمن الإقليمي والدولي.

ويرى مراقبون أن موقف طهران يندرج ضمن تصعيد سياسي متزايد في الخطاب الإيراني ضد إسرائيل، خاصة بعد تزايد وتيرة الغارات على غزة وتشديد الحصار المفروض على القطاع، والذي أدخل مئات آلاف المدنيين في أزمات إنسانية خانقة. وتؤكد طهران أن صمت المجتمع الدولي وتردد المؤسسات الأممية ساعد إسرائيل على التمادي في ممارساتها.

من جهة أخرى، دعا محللون سياسيون إلى ضرورة تحرك عاجل من الدول الإسلامية والعربية لتفعيل قنوات دبلوماسية وقانونية دولية ضد تل أبيب، بما في ذلك تقديم دعاوى أمام المحكمة الجنائية الدولية، والعمل على فرض عقوبات أممية تحدّ من استمرار سياسات التهجير القسري.

