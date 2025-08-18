قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شاهدهما في وضع مخل.. السجن المؤبد لـ ربة منزل وعشيقها أنهيا حياة زوجها بأسيوط
بعد مقترح تعديل مواعيد العمل الرسمية من 5 فجرا إلى 12 ظهرا..كيف نظمها القانون؟
مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. فرصة بهذه الكليات لطلاب علمي علوم نظام حديث
تعزيز موارد الدولة الدولارية وتمكين القطاع الخاص.. تفاصيل اجتماع الرئيس السيسي مع محافظ البنك المركزي
كيف تعالج الكسل عن الصلاة وتحافظ على المداومة عليها؟.. روشتة من الإفتاء
خدمات طبية بأعلى المعايير العالمية..الصحة تبحث مستجدات منظومة زراعة الأعضاء
"العمل" و"التضامن" و"الطفولة والأمومة" يجتمعون لوضع استراتيجية لمكافحة عمل الأطفال
زيلينسكي: بوتين يتعمد إضعاف الجهود الدبلوماسية الرامية لتحقيق السلام
فاجعة بونر: أكثر من 270 قتيلًا ومئات المفقودين في فيضانات شمال غرب باكستان
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية للدور الثاني 2025 في الجيزة
فدوي عابد: طارق العريان سر حماسي لـ "السلم والثعبان 2“.. وتفرغت للتمثيل منذ سنوات l حوار
من أمام معبر رفح.. وزيرة التضامن: دعم مصر لغزة ليس استجابة لأزمة بل جزء أصيل من سياستها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وفاة تيمور تيمور.. مراد مكرم يقترح إصدار قانون يلزم الشواطئ بوجود جيت سكي

تيمور
تيمور
باسنتي ناجي

طرح الفنان مراد مكرم فكرة اصدار قانون يلزم كل الشواطئ بوجود جيت سكي للانقاذ و منقذين متدربين.

وكتب مراد مكرم عبر فيسبوك:" صباح الخير.هل ممكن نستفاد من درس وفاة تيمور الله يرحمه؟هل ممكن يتم اصدار قانون يلزم كل الشواطئ بوجود جيت سكي للانقاذ و منقذين متدربين، تمويلها في القري الخاصة سهل، وفي الشواطئ العامة، ممكن توفيرها مقابل دعاية لأحد الممولين...الموضوع مش صعب ،عايز بس قرار".

وكان قد نعى الفنان مراد مكرم، مدير التصوير الراحل تيمور تيمور، الذي رحل عن عالمنا غرقًا في حادث مأساوي أثناء وجوده مع نجله على متن مركب انقلب بسبب الموج

وكتب مكرم عبر حسابه على فيسبوك: "سبحان الله، من أيام كنت قاعد بفكر، لو بنتي أو ابني تعرضوا لخطر ما، وأنا موجود يا تري ربنا هيديني القوة ورد الفعل السريع إلى يخليني انقذهم؟ النهارده كنت في عزاء تيمور تيمور مدير التصوير، وكنت عرفت انه مات غرقان، وبعدين عرفت القصة أنه كان في مركب مع ابنه والمركب اتقلب من الموج، علشان ينقذ ابنه مات هو".

وأضاف: "قمة الرجولة والنبل والعطاء، وكأن ربنا بيرد عليا في تجربة حد تاني.. الله يرحمك يا تيمور، قابلتك مرات قليلة بس كنت دايما بتسيب انطباع مفرح في قلوب إلى بيقابلوك".

وحرص عدد كبير من الفنانين على المشاركة في صلاة جنازة تيمور تيمور الذي شيعت، أمس، من بينهم باسم سمرة، أحمد الشامي، ريهام عبدالغفور، إلى جانب المخرجين كريم الشناوي، يسري نصرالله، كريم العدل الذي رافق الجثمان منذ وصوله حتى المسجد، وكذلك الفنانة تارا عماد والفنان حمزة العيلي والفنانة وفاء عامر وغيرهم من صناع الفن الذين تجمعوا لتشييع الراحل إلى مثواه الأخير.

تيمور مراد مكرم تيمور تيمور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار حكومي عاجل بشأن عدادات المياه.. إليك التفاصيل

قرار حكومي عاجل بشأن عدادات المياه.. إليك التفاصيل

ساندي صلاح الضحية

بطلة واقعة أتوبيس وسط البلد: لمسني وهرب من الشباك.. وتلقيت تهديدات

قرار عاجل من المحكمة ضد السائح المتسبب بحادث أعلى كوبري أكتوبر

قرار عاجل من المحكمة ضد السائح المتسبب بحادث أعلى كوبري أكتوبر

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 18 أغسطس

محكمة

اعترافات جديدة في مطاردة فتيات الواحات.. طالب هندسة: هم اللي ضحكوا

مليون اسرائيلي يتظاهرون في شوارع تل ابيب

مليون إسرائيلي في الشوارع .. ماذا يحدث في تل أبيب؟

تنسيق الجامعات 2025

مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. فرصة بهذه الكليات لطلاب علمي علوم نظام حديث

ميدو

ماركو مراد يهاجم ميدو: تصريحاتك مقبولة لو كنت مشجع على باب الله

ترشيحاتنا

ساوايست اس 07 إم شيرى تيجو 8 برو 2026

تختار إيه .. ساوايست اس 07 إم شيرى تيجو 8 برو 2026

شيفروليه سبارك موديل 2008

اشتري شيفروليه سبارك هاتشباك بـ 250 ألف جنيه

سيارات سيدان 2026 متوافرة بالسوق المصري

سيارات سيدان 2026 متوافرة بالسوق المصري بـ 750 ألف جنيه

بالصور

محافظ الشرقية يتفقد أعمال تعديل خط طرد تصريف مياه الأمطار بنفق عرابي

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

دعاوى قضائية تتهم فولكس فاجن العالمية بالاحتيال في السيارات الكهربائية

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

أعلى 3 شاحنات استهلاكا للوقود في العالم

شاحنات
شاحنات
شاحنات

ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية في جميع أنحاء العالم

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

فيديو

المتهمين

عطلوا حركة المرور .. القبض على 3 سائقين ميكروباص بالإسكندرية

اطلقوا ورجعوا تاني

حب لا يموت.. نجوم فاجأوا الجمهور بعودة بعد الانفصال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: استنساخ رباعيات صلاح جاهين

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد