وفاة تيمور تيمور.. مراد مكرم يقترح إصدار قانون يلزم الشواطئ بوجود جيت سكي

طرح الفنان مراد مكرم فكرة اصدار قانون يلزم كل الشواطئ بوجود جيت سكي للانقاذ و منقذين متدربين.

وكتب مراد مكرم عبر فيسبوك:" صباح الخير.هل ممكن نستفاد من درس وفاة تيمور الله يرحمه؟هل ممكن يتم اصدار قانون يلزم كل الشواطئ بوجود جيت سكي للانقاذ و منقذين متدربين، تمويلها في القري الخاصة سهل، وفي الشواطئ العامة، ممكن توفيرها مقابل دعاية لأحد الممولين...الموضوع مش صعب ،عايز بس قرار".

وكان قد نعى الفنان مراد مكرم، مدير التصوير الراحل تيمور تيمور، الذي رحل عن عالمنا غرقًا في حادث مأساوي أثناء وجوده مع نجله على متن مركب انقلب بسبب الموج

وكتب مكرم عبر حسابه على فيسبوك: "سبحان الله، من أيام كنت قاعد بفكر، لو بنتي أو ابني تعرضوا لخطر ما، وأنا موجود يا تري ربنا هيديني القوة ورد الفعل السريع إلى يخليني انقذهم؟ النهارده كنت في عزاء تيمور تيمور مدير التصوير، وكنت عرفت انه مات غرقان، وبعدين عرفت القصة أنه كان في مركب مع ابنه والمركب اتقلب من الموج، علشان ينقذ ابنه مات هو".

وأضاف: "قمة الرجولة والنبل والعطاء، وكأن ربنا بيرد عليا في تجربة حد تاني.. الله يرحمك يا تيمور، قابلتك مرات قليلة بس كنت دايما بتسيب انطباع مفرح في قلوب إلى بيقابلوك".

وحرص عدد كبير من الفنانين على المشاركة في صلاة جنازة تيمور تيمور الذي شيعت، أمس، من بينهم باسم سمرة، أحمد الشامي، ريهام عبدالغفور، إلى جانب المخرجين كريم الشناوي، يسري نصرالله، كريم العدل الذي رافق الجثمان منذ وصوله حتى المسجد، وكذلك الفنانة تارا عماد والفنان حمزة العيلي والفنانة وفاء عامر وغيرهم من صناع الفن الذين تجمعوا لتشييع الراحل إلى مثواه الأخير.