فيريرا يجهز مفاجآت في تشكيل الزمالك أمام مودرن سبورت

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، على إجراء تغييرات على تشكيل الأبيض في مباراة مودرن سبورت المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وتتجه النية لدى المدير الفني للدفع بالبرازيلي خوان ألفينا بيزيرا في التشكيل الأساسي بعد ظهوره بصورة جيدة خلال مباراة المقاولون العرب الأخيرة في مسابقة الدوري.

وفي نفس الوقت يدرس الجهاز الفني عودة الأنجولي شيكو بانزا للتشكيل الأساسي للفريق خلال المباراة المقبلة .

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته في السادسة مساء اليوم الاثنين على ستاد الكلية الحربية، استعدادًا لمواجهة مودرن سبورت، المقرر لها يوم الخميس المقبل في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.