توجيه عاجل من التخطيط بتفعيل المراكز الخدمية الحكومية الإلكترونية بالجيزة والعريش
بالأسماء .. قرار جمهوري بتعيين وترقية قضاة وتعديل أقدميتهم بهيئة قضايا الدولة
شاهدهما في وضع مخل.. السجن المؤبد لـ ربة منزل وعشيقها أنهيا حياة زوجها بأسيوط
بعد مقترح تعديل مواعيد العمل الرسمية من 5 فجرا إلى 12 ظهرا..كيف نظمها القانون؟
مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. فرصة بهذه الكليات لطلاب علمي علوم نظام حديث
تعزيز موارد الدولة الدولارية وتمكين القطاع الخاص.. تفاصيل اجتماع الرئيس السيسي مع محافظ البنك المركزي
كيف تعالج الكسل عن الصلاة وتحافظ على المداومة عليها؟.. روشتة من الإفتاء
خدمات طبية بأعلى المعايير العالمية..الصحة تبحث مستجدات منظومة زراعة الأعضاء
"العمل" و"التضامن" و"الطفولة والأمومة" يجتمعون لوضع استراتيجية لمكافحة عمل الأطفال
زيلينسكي: بوتين يتعمد إضعاف الجهود الدبلوماسية الرامية لتحقيق السلام
فاجعة بونر: أكثر من 270 قتيلًا ومئات المفقودين في فيضانات شمال غرب باكستان
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية للدور الثاني 2025 في الجيزة
برلمان

برلماني: الاقتصاد المصري يثبت قدرته على تجاوز الأزمات العالمية

النائب محمد شعيب، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية
النائب محمد شعيب، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية
عبد الرحمن سرحان

أكد النائب محمد شعيب، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية، أن الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير المالية الدكتور أحمد كجوك، لاستعراض الأداء المالي للدولة خلال العام المالي 2024 / 2025، يعكس بشكل واضح قدرة الدولة المصرية على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، واستمرارها في تحقيق مؤشرات مالية إيجابية رغم الظروف الصعبة.

وأشار شعيب في بيان له، إلى أن الإعلان عن تحقيق فائض أولي غير مسبوق بقيمة 629 مليار جنيه، بنسبة 3.6% من الناتج المحلي، وزيادة بنسبة 80% عن العام الماضي، يُعد إنجازًا كبيرًا، خاصة في ظل انخفاض إيرادات قناة السويس بنسبة 60%،  وهو ما يدل على نجاح السياسات المالية في الحفاظ على التوازن والاستقرار دون المساس بالإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية أو الاستثمارات العامة.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن هذه المؤشرات تؤكد على صلابة الاقتصاد المصري، وقدرته على امتصاص الصدمات الخارجية، وهو ما يعزز ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين في المسار الاقتصادي الذي تسير عليه الدولة.

واختتم النائب محمد شعيب تصريحه بالتأكيد على أن استمرار هذا الأداء القوي يتطلب مزيدًا من التنسيق بين مؤسسات الدولة، ودعمًا للقطاعات الإنتاجية، حتى يشعر المواطن بنتائج الإصلاح على أرض الواقع.

