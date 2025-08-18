برلماني: الاقتصاد المصري يثبت قدرته على تجاوز الأزمات العالمية

أكد النائب محمد شعيب، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية، أن الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير المالية الدكتور أحمد كجوك، لاستعراض الأداء المالي للدولة خلال العام المالي 2024 / 2025، يعكس بشكل واضح قدرة الدولة المصرية على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، واستمرارها في تحقيق مؤشرات مالية إيجابية رغم الظروف الصعبة.

وأشار شعيب في بيان له، إلى أن الإعلان عن تحقيق فائض أولي غير مسبوق بقيمة 629 مليار جنيه، بنسبة 3.6% من الناتج المحلي، وزيادة بنسبة 80% عن العام الماضي، يُعد إنجازًا كبيرًا، خاصة في ظل انخفاض إيرادات قناة السويس بنسبة 60%، وهو ما يدل على نجاح السياسات المالية في الحفاظ على التوازن والاستقرار دون المساس بالإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية أو الاستثمارات العامة.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن هذه المؤشرات تؤكد على صلابة الاقتصاد المصري، وقدرته على امتصاص الصدمات الخارجية، وهو ما يعزز ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين في المسار الاقتصادي الذي تسير عليه الدولة.

واختتم النائب محمد شعيب تصريحه بالتأكيد على أن استمرار هذا الأداء القوي يتطلب مزيدًا من التنسيق بين مؤسسات الدولة، ودعمًا للقطاعات الإنتاجية، حتى يشعر المواطن بنتائج الإصلاح على أرض الواقع.