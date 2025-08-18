وزير الخارجية: مصر بقيادة الرئيس السيسي لن تدخر جهدا في دعم الشعب الفلسطيني

قال بدر عبد العاطي وزير الخارجية، إن القيود الإسرائيلية تمنع تدفق المساعدات إلى قطاع غزة، ومصر بقيادة الرئيس السيسي لن تدخر جهدا في دعم الشعب الفلسطيني.



وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع الدكتور محمد مصطفى، رئيس وزراء فلسطين، أنه يجب تمكين السلطة الفلسطينية من أداء دورها في قطاع غزة، ونؤكد الدور المحوري لأونروا في قطاع غزة.

قال بدر عبد العاطي وزير الخارجية، إن هناك مشاورات حاليًا بجهود مصر وقطر من أجل الأشقاء في غزة، وأن 70% من المساعدات التي دخلت غزة كانت من مصر.



وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع الدكتور محمد مصطفى، رئيس وزراء فلسطين، أن الشعب الفلسطيني في غزة يعيش مأساة إنسانية غير مسبوقة، ومصر ستظل سندا للشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة.



وتابع: نبعث من أمام معبر رفح برسالة تضامن صادقة إلى الشعب الفلسطيني، وأن جرائم الاحتلال في غزة تمثل انتهاكا فاضحا للقوانين الدولية، وندين استهداف الاحتلال منتظري المساعدات في قطاع غزة.

