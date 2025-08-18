قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية: برامج تدريبية لعناصر فلسطينية لتأهيلها على تولي مهمة الأمن فى القطاع
رئيس وزراء فلسطين يوجه رسالة هامة للجميع بعد شائعات الإخوان
وزير الخارجية: أوهام إسرائيل الكبرى عبث.. ونتمسك بالسلام العادل والشامل
وزير الخارجية: نعمل مع قطر وأمريكا في جهود الوساطة لإنهاء الحرب على غزة
وزير المالية: الرهان على القطاع الخاص كان في محله وانعكس بقوة فى نتائج الأداء
الرئيس السيسي يوجه بتعزيز الحوافز للاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة
نقص الكفاءات ومحدودية الوعي.. برلماني يكشف تحديات تطبيق الذكاء الاصطناعي
أولادنا في خطر.. قصة مدرسة آيلة للسقوط في المنيا وأهالي عزبة الصباح يستغيثون
الرئيس السيسي يؤكد على ضرورة استمرار جهود زيادة الحصيلة الدولارية وضمان سعر صرف مرن
ضبط 18 ألف نسخة كتاب دراسي بدون تفويض داخل مكتبة بالأزبكية
وزيرة التضامن: مصر استقبلت عددًا كبيرًا من الجرحى بجانب إرسال المساعدات الإنسانية
وزيرة التضامن: مصر لم تتغيب يوما عن إغاثة ودعم الأشقاء فى غزة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

وزير الخارجية: مصر بقيادة الرئيس السيسي لن تدخر جهدا في دعم الشعب الفلسطيني

وزير الخارجية
وزير الخارجية
البهى عمرو

قال بدر عبد العاطي وزير الخارجية، إن القيود الإسرائيلية تمنع تدفق المساعدات إلى قطاع غزة، ومصر بقيادة الرئيس السيسي لن تدخر جهدا في دعم الشعب الفلسطيني.


وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع الدكتور محمد مصطفى، رئيس وزراء فلسطين، أنه يجب تمكين السلطة الفلسطينية من أداء دورها في قطاع غزة، ونؤكد الدور المحوري لأونروا في قطاع غزة.

قال بدر عبد العاطي وزير الخارجية، إن هناك مشاورات حاليًا بجهود مصر وقطر من أجل الأشقاء في غزة، وأن 70% من المساعدات التي دخلت غزة كانت من مصر.


وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع الدكتور محمد مصطفى، رئيس وزراء فلسطين، أن  الشعب الفلسطيني في غزة يعيش مأساة إنسانية غير مسبوقة، ومصر ستظل سندا للشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة.


وتابع: نبعث من أمام معبر رفح برسالة تضامن صادقة إلى الشعب الفلسطيني، وأن جرائم الاحتلال في غزة تمثل انتهاكا فاضحا للقوانين الدولية، وندين استهداف الاحتلال منتظري المساعدات في قطاع غزة.
 

