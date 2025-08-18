تدريب معلمي العلوم على مناهج أولى إعدادي المطورة بالخارجة

في إطار خطة وزارة التربية والتعليم للتنمية المهنية المستدامة للمعلمين، تابع اليوم الأستاذ وصفي حسن مدير عام إدارة الخارجة التعليمية بالوادي الجديد فعاليات تدريب جميع معلمي العلوم بالمرحلة الإعدادية على تطوير مناهج الصف الأول الإعدادي، وذلك بالمركز الاستكشافي للعلوم .

ويهدف التدريب إلى إكساب المعلمين المهارات والاتجاهات الحديثة في تدريس العلوم، بما يواكب التطوير الذي تشهده المناهج الدراسية، ويسهم في تحسين نواتج التعلم لدى الطلاب.

وخلال المتابعة، شدد مدير عام الإدارة على أهمية الالتزام بالجدية والاستفادة القصوى من محتوى التدريب، موجهاً الشكر لفريق العمل القائم على تنظيم الفعاليات، ومؤكداً أن الاستثمار في تطوير قدرات المعلمين هو الركيزة الأساسية للارتقاء بالعملية التعليمية.