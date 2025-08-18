استئناف منافسات المرحلة الأولى ببطولة الجمهورية للشراع

تواصلت اليوم، منافسات المرحلة الأولى، ببطولة الجمهورية للشراع لموسم 2025/2026، التي تقام بنادي اليخت المصري بالإسكندرية خلال الفترة من 14 إلى 19 أغسطس الجاري.

وشهدت البطولة أمس منافسات شرسة في طراز ilca 6 وطراز Optimist، وTechno، وأول أمس طراز Iq foil.

وتواجد في المراكز الثلاثة الأولى حتى الآن كل من:

Ilca 6

1.أحمد عماد "هيئة قناة السويس"

2.مريم إيهاب "هيئة قناة السويس"

3.فادي وليد "نادي اليخت المصري بالإسكندرية"

Optimist

1.حسن عمرو "نادي اليخت المصري بالإسكندرية"

2.تيا حسين "نادي اليخت المصري بالإسكندرية"

3.ليلى خزرجي "نادي اليخت المصري بالإسكندرية"

Techno

1.إياد رجائي "نادي اليخت المصري بالإسكندرية"

2.علي شامل "نادي اليخت المصري بالإسكندرية"

3.فهد محمد "نادي اليخت المصري بالإسكندرية"

IQ foil

1.فهد محمد "نادي اليخت المصري بالإسكندرية"

2.إياد رجائي "نادي اليخت المصري بالإسكندرية"

3.محمد مجدي "نادي المعادي الرياضي واليخت"

وتشهد البطولة مشاركة طرازات، "الأوبتمست - ILCA بأنواعه- الألواح الشراعية طراز Techno - الألواح الشراعية طراز (IQ) Foil".

ويشارك في فعاليات البطولة 6 هيئات وهي، نادي اليخت المصري بالإسكندرية- هيئة قناة السويس- نادي يخت القاهرة - نادي المعادي الرياضي واليخت - نادي المصري للتجديف- جمعية الكشافة البحرية بالجيزة.

ويشارك في البطولة حوالي 60 لاعبًا ولاعبة في كافة الطرازات.