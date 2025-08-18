قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إصابة 3 سوريين في هجوم إسرائيلي على جنوب لبنان
بعد تصديق الرئيس السيسي.. اعرف المدة المحددة لتقنين أراضي وضع اليد
يتعاطى بودر .. القبض على سائق بتطبيق نقل شهبر بعد انتشار فيديو مثير له
رسميا بدءا من سبتمبر .. عرض "باب الخلق" على شاشتي التليفزيون المصري والنهار
امتحان للشعب والرئيس| القاهرة الإخبارية: توتر أوكراني قبل لقاء ترامب وزيلينسكي
مصادر طبية فلسطينية: 19 شهيدا بنيران الاحتلال في قطاع غزة منذ فجر اليوم
رحلة رائعة.. أشرف زكي يشيد بـ مترو الأنفاق
برلماني: الرئيس السيسي يقود دولة العدالة الاجتماعية ويضع المواطن في قلب القرار
مايا مرسي: الأولوية لدخول المساعدات الغذائية والطبية إلى قطاع غزة
بعد تصديق الرئيس السيسي.. ننشر نص قانون تقنين وضع اليد
بعد الهزيمة المُذهلة.. إقالة مدرب سانتوس البرازيلي رسميا
قرار جمهوري بتجديد تعيين حسن عبد الله قائماً بأعمال محافظ البنك المركزي لمدة عام
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

نوتنجهام فورست يتعاقد مع مهاجم رين الفرنسي

نوتنجهام
نوتنجهام
القسم الرياضي

أعلن نادي نوتنجهام فورست، المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز، يوم الاثنين تعاقده مع المهاجم الفرنسي أرنو كاليمويندو من نادي ستاد رين، المنتمي لدوري الدرجة الأولى الفرنسي، بعقد لمدة خمس سنوات.


لم يتم الكشف عن التفاصيل المالية للصفقة، لكن وسائل إعلام بريطانية أفادت أن فورست دفع حوالي 26 مليون جنيه إسترليني مقابل اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا.


نشأ كاليمويندو في أكاديمية باريس سان جيرمان، وقضى فترتي إعارة في لانس قبل انضمامه إلى رين في عام 2022، مسجلاً 40 هدفًا في 112 مباراة في جميع المسابقات. 

في لانس، سجل 21 هدفًا في 65 مباراة.
قدّم كاليمويندو أداءً رائعًا في موسم 2024-2025، مسجلاً 18 هدفًا وأربع تمريرات حاسمة في 34 مباراة مع رين، وكان ضمن تشكيلة فرنسا التي فازت بالميدالية الفضية في دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024.


قال كاليمويندو: "إنها لحظة فخر لي، الانضمام إلى فريق قدم موسمًا قويًا العام الماضي، ونادٍ ذي تاريخ عريق".


وأضاف: "أنا مستعد للتحدي، وقد وصلت إلى هنا بخبرة جيدة. لقد قدمت موسمًا جيدًا العام الماضي بتسجيلي أهداف وتمريراتي الحاسمة، لكنني أرغب في المزيد والوصول إلى مستوى جديد هنا".


أنفق فورست حوالي 147 مليون جنيه إسترليني على سبع تعاقدات خلال فترة الانتقالات، منها ثلاثة في الأيام الثلاثة الماضية.


وينضم كاليمويندو إلى لاعب الوسط جيمس مكاتي من مانشستر سيتي مقابل 30 مليون جنيه إسترليني، والجناح عمري هاتشينسون من إبسويتش تاون مقابل 37.5 مليون جنيه إسترليني في ملعب سيتي جراوند.

وبدأ فورست، الذي احتل المركز السابع الموسم الماضي، الموسم الجديد بفوزه على برينتفورد 3-1 على أرضه يوم الأحد، ويشارك نادي ميدلاندز أيضًا في الدوري الأوروبي، والذي سيكون أول مشاركة أوروبية له منذ عام 1996.

نوتنجهام فورست أرنو كاليمويندو ستاد رين

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 18 أغسطس

محكمة

اعترافات جديدة في مطاردة فتيات الواحات.. طالب هندسة: هم اللي ضحكوا

صورة أرشيفية

تفاصيل صادمة.. فتاة تحبس نفسها لمدة ٢٥ سنة في غرفتها وتخرج وهي بعمر الأربعينات

الرئيس عبدالفتاح السيسي

بالأسماء .. قرار جمهوري بتعيين وترقية قضاة وتعديل أقدميتهم بهيئة قضايا الدولة

تقليل الاغتراب 2025

نتيجة تقليل الاغتراب.. موعد ظهورها ورابط مباشر للاطلاع عليها

الحجاب

هل يأثم الرجل لعدم ارتداء زوجته الحجاب؟.. الإفتاء تجيب

بالصور

طريقة عمل الفراخ بالأناناس.. مذاق لا يُقاوم

الشرقية.. ضبط 10 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر خلال حملات تفتيش.. صور

صلحها بنفسك.. أشهر 5 أعطال في السيارات الكورية وحلها

بأقل من 300 ألف جنيه.. أفضل 5 سيارات مستعملة في السوق المصري

المتهمين

ضبط بائع متجول وصاحب محل يتشاجران بالعصا الخشبية بالإسكندرية.. فيديو

عطلوا حركة المرور .. القبض على 3 سائقين ميكروباص بالإسكندرية

اطلقوا ورجعوا تاني

حب لا يموت.. نجوم فاجأوا الجمهور بعودة بعد الانفصال

