نوتنجهام فورست يتعاقد مع مهاجم رين الفرنسي

أعلن نادي نوتنجهام فورست، المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز، يوم الاثنين تعاقده مع المهاجم الفرنسي أرنو كاليمويندو من نادي ستاد رين، المنتمي لدوري الدرجة الأولى الفرنسي، بعقد لمدة خمس سنوات.



لم يتم الكشف عن التفاصيل المالية للصفقة، لكن وسائل إعلام بريطانية أفادت أن فورست دفع حوالي 26 مليون جنيه إسترليني مقابل اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا.



نشأ كاليمويندو في أكاديمية باريس سان جيرمان، وقضى فترتي إعارة في لانس قبل انضمامه إلى رين في عام 2022، مسجلاً 40 هدفًا في 112 مباراة في جميع المسابقات.

في لانس، سجل 21 هدفًا في 65 مباراة.

قدّم كاليمويندو أداءً رائعًا في موسم 2024-2025، مسجلاً 18 هدفًا وأربع تمريرات حاسمة في 34 مباراة مع رين، وكان ضمن تشكيلة فرنسا التي فازت بالميدالية الفضية في دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024.



قال كاليمويندو: "إنها لحظة فخر لي، الانضمام إلى فريق قدم موسمًا قويًا العام الماضي، ونادٍ ذي تاريخ عريق".



وأضاف: "أنا مستعد للتحدي، وقد وصلت إلى هنا بخبرة جيدة. لقد قدمت موسمًا جيدًا العام الماضي بتسجيلي أهداف وتمريراتي الحاسمة، لكنني أرغب في المزيد والوصول إلى مستوى جديد هنا".



أنفق فورست حوالي 147 مليون جنيه إسترليني على سبع تعاقدات خلال فترة الانتقالات، منها ثلاثة في الأيام الثلاثة الماضية.



وينضم كاليمويندو إلى لاعب الوسط جيمس مكاتي من مانشستر سيتي مقابل 30 مليون جنيه إسترليني، والجناح عمري هاتشينسون من إبسويتش تاون مقابل 37.5 مليون جنيه إسترليني في ملعب سيتي جراوند.

وبدأ فورست، الذي احتل المركز السابع الموسم الماضي، الموسم الجديد بفوزه على برينتفورد 3-1 على أرضه يوم الأحد، ويشارك نادي ميدلاندز أيضًا في الدوري الأوروبي، والذي سيكون أول مشاركة أوروبية له منذ عام 1996.