لقطة مثيرة.. إصابة مدرب حراس نوتنجهام فورست بسبب هدف

تحوّل الفرح إلى ألمٍ في لحظةٍ واحدةٍ لروي باربوسا، مدرب حراس مرمى نوتنجهام فورست، الذي انتهى احتفاله بهدف كريس وود الافتتاحي لفريقه ضد برينتفورد بست غرزٍ وشعورٍ بالدوار في أول مباراةٍ للفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجديد.



أشعل هدف وود في الدقيقة الخامسة، الذي سجّله بعد ركلة ركنية، أجواءً من البهجة في مقاعد البدلاء لفريق فورست في ملعب سيتي جراوند، إلا أن حماس باربوسا تحوّل إلى ألمٍ عندما ضرب رأسه على مقاعد البدلاء خلال الاحتفالات.

وقال نونو إسبيريتو سانتو، مدرب فورست، للصحفيين: "لقد غُرزت له ست غرز! كانت غرزةً غائرةً. غرزةً سيئة.. كان يشعر بالدوار".

كان الفوز بنتيجة 3-1 هو أول فوز لفريق فورست في اليوم الافتتاحي للدوري الإنجليزي الممتاز منذ موسم 1996-1997، عندما هزم فريق كوفنتري سيتي.