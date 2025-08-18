قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قرار جمهوري بتجديد تعيين حسن عبد الله قائماً بأعمال محافظ البنك المركزي لمدة عام
رسميا بدءا من سبتمبر .. عرض "باب الخلق" على شاشتي التليفزيون المصري والنهار
بعد الهزيمة لمُذلة.. إقالة مدرب سانتوس البرازيلي رسميا
أستاذ بالأزهر: دراسات الجدوى وعلم الإدارة مأخوذة من هذا المبدأ النبوي
أزمة إنسانية واستغلال سياسي.. أبعاد خفية وراء الدعم الإسرائيلي لجنوب السودان
واشنطن على خط النار.. لقاء ترامب وزيلينسكي بمشاركة قادة أوروبا
رئيس الوزراء يتوجه إلى اليابان للمشاركة في قمة تيكاد 9
ألمانيا تتحفظ على نشر قوات في أوكرانيا وتدعو لضمانات أمنية قوية ضد روسيا
رسائل سياسية وإنسانية واضحة من معبر رفح تؤكد تضامن مصر الكامل مع الشعب الفلسطيني
إغلاق 8 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان والطب النفسي في أبو النمرس..والعقوبة تصل لغرامة 50 ألف جنيه
رئيس الوزراء اللبناني: نطالب واشنطن بالضغط على إسرائيل للانسحاب من النقاط الخمس والإفراج عن الأسرى
أسعار الجنيه الذهب اليوم الاثنين 18 أغسطس 2025.. اعرف هتشترى كام جرام
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
وزيرا التضامن والخارجية يتفقدان رفقة رئيس وزراء فلسطين المطبخ الإنساني والمخبز الآلي للهلال الأحمر بالعريش

كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

تفقدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، يرافقها الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية وشئون المصريين في الخارج، والسيد رئيس مجلس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى، والوفد المرافق له، وبحضور اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء، والدكتورة آمال إمام المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري؛ المطبخ الإنساني والمركز اللوجيستي التابع للهلال الأحمر المصري برفح، للوقوف على سير العمل وجهود تجهيز وتعبئة المساعدات الإنسانية الموجهة إلى قطاع غزة.

واضطلع الوفد المصري- الفلسطيني على أعمال المطبخ الإنساني، والذي يضم أيضا مخبز آلي لتوفير الخبز، ويعد المطبخ الإنساني تجربة رائدة استحدثها الهلال الأحمر المصري لتقديم وجبات ساخنة وجافة لأهالي غزة، حيث تم إدخال أكثر من 2 مليون وجبة مطهية، وما يزيد على مليون وجبة ساخنة، وأكثر من 750 ألف وجبة جافة خلال الأشهر الماضية، كما تقدم مبادرة “لقمة هنية من مصر إلى غزة”، عشرات الآلاف من أكياس الخبز يوميًا لأهالينا في القطاع ضمن جهود متواصلة لتخفيف المعاناة عن سكان غزة.

وزيرة التضامن وزير الخارجية المطبخ الإنساني غزة الهلال الأحمر فلسطين

