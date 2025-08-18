السكرتير العام لبني سويف يترأس الاجتماع الشهري لمجلس إدارة مشروع المواقف بديوان عام المحافظة

في إطار توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، ترأس اليوم اللواء حازم عزت، السكرتير العام، اجتماع مجلس إدارة مشروع المواقف،بحضور أعضاء المجلس من مدير المواقف رؤساء المدن، ومديري الشؤون المالية والحسابات والشؤون القانونية بديوان عام المحافظة.

ناقش السكرتير العام مجموعة من الموضوعات وطلبات مقدمة من سائقي سيارات الأجرة، تضمنت رغبتهم في تبادل خطوط السير داخل مراكز المحافظة، بالإضافة إلى مقترحات الوحدات المحلية بشأن رفع كفاءة وتطوير بعض المواقف ، علاوة على متابعة إجراءات وآليات دعم المشروع ببعض العاملين لسد العجز في العمالة، لضمان تحسين مستوى الخدمات المقدمة.

حيث وجّه السكرتير العام بدراسة كافة الطلبات المطروحة، مع التنسيق الكامل بين الجهات المعنية، بما في ذلك المرور والوحدات المحلية، لاتخاذ الإجراءات المناسبة وفقاً لنتائج الدراسة، والتأكيد على أهمية تكامل الجهود بين الجهات ذات الصلة لتحقيق الانسيابية المرورية والحد من التكدس، خاصة خلال أوقات الذروة.