سعر اشتراك المترو للطلبة 2025 .. تخفيض يصل إلى 90%
نقل مباراة الأهلي وبيراميدز إلى استاد السلام بعد غلق القاهرة الدولي
مصادر مصرية للقاهرة الإخبارية: مقترح بوقف مؤقت للعمليات العسكرية بغزة لـ60 يومًا
خارجية الشيوخ: الدولة المصرية تؤكد مسؤولياتها القومية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني
مصادر للقاهرة الإخبارية: حماس وافقت على مقترح مصر وقطر لوقف إطلاق النار في غزة
وزير الخارجية يرافق رئيس الوزراء الفلسطيني لزيارة الجرحى الفلسطينيين بمستشفى العريش العام
المقاولون العرب يكشف الحالة الصحية للاعب أمير عابد بعد تعرضه لحادث سير
موعد مباراة الزمالك المقبلة في الدوري والقناة الناقلة
وزير الخارجية ورئيس الوزراء الفلسطيني يزوران مركز الإمداد الغذائي "المطبخ الإنساني" بالشيخ زويد
نقل مباريات الزمالك إلى ستاد هيئة قناة السويس
سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه بالبنوك اليوم الإثنين
مهرجان تورونتو يحتفل بدورته الخمسين بإطلاق نسخة موسعة من مؤتمر الصناعة.. تفاصيل

محمد نبيل

أعلن مهرجان تورونتو السينمائي الدولي (TIFF) عن عودة مؤتمره الصناعي السنوي في دورته الخمسين، المقرر إقامته من 5 إلى 9 سبتمبر 2025 في مدينة تورونتو. 

ويقدم المؤتمر، الذي يأتي هذا العام تحت رعاية Christie Digital، برنامجًا رائدًا يتضمن جلسات حوارية، فرص تطوير الأعمال، والتشبيك مع نخبة من صناع القرار والمؤثرين في صناعة السينما والتلفزيون حول العالم.
 

ويأتي هذا الحدث تمهيدًا لإطلاق "TIFF: السوق" في عام 2026، وهي فعالية صناعية كبرى تستمر أسبوعًا كاملًا لتعزيز الحضور الكندي في السوق العالمية، بدعم من حكومة كندا وTelefilm Canada.
 

مهرجان تورونتو السينمائي

ستة أعمدة رئيسية تشمل: الرؤيويون، الحوارات، وجهات النظر، الجلسات القصيرة، الأضواء، وركن المشترين الجديد.

جلسات مع قادة الصناعة العالميين مثل دونا لانغلي من NBCUniversal، وأندريا سكروساتي من Fremantle، ويلينا راتشيتسكي من Meta.

نقاشات حول مستقبل صناعة السينما، تتناول الذكاء الاصطناعي، التوزيع، الإنتاج المشترك، وتحديات الصناعة الإقليمية.

برنامج تطوير المواهب الذي يواصل دعم المخرجين والمنتجين والكتاب الناشئين عبر مختبرات، زمالات، وصناديق تمويل.

فعاليات خاصة تشمل جلسات بودكاست مباشرة، عروض أفلام قصيرة، ونقاشات مع نجوم السينما والمجال الأكاديمي.

تورونتو مهرجان تورونتو مهرجان تورونتو السينمائي

قرار حكومي عاجل بشأن عدادات المياه.. إليك التفاصيل

قرار عاجل من المحكمة ضد السائح المتسبب بحادث أعلى كوبري أكتوبر

محكمة

اعترافات جديدة في مطاردة فتيات الواحات.. طالب هندسة: هم اللي ضحكوا

تفاصيل صادمة.. فتاة تحبس نفسها لمدة ٢٥ سنة في غرفتها وتخرج وهي بعمر الأربعينات

بالأسماء .. قرار جمهوري بتعيين وترقية قضاة وتعديل أقدميتهم بهيئة قضايا الدولة

نتيجة تقليل الاغتراب.. موعد ظهورها ورابط مباشر للاطلاع عليها

أسعار الدولار بمستهل تعاملات اليوم الإثنين

شمس: سعد الصغير خطفني ومضاني على إيصالات

وزارة النقل: تقدم أعمال المرحلة الأولى من مترو الإسكندرية بطول 21.7 كم

شريف فتحي: نمو السياحة القادمة من الهند بنسبة 18.8%

الصحة تناقش آليات تطوير منظومة المخازن الاستراتيجية والتموين الطبي

طريقة عمل البقلاوة الأصلية.. رقائق العشق المقرمش

بخدعة ذكية .. سيارة تويوتا بريوس بنسبة خفض انبعاثات 90%

استدعاء 14 ألف سيارة نيسان عالميًا بسبب عيب خطير

من الكُتّاب إلى التابلت كيف اختلفت العودة إلى المدارس بين الماضي والحاضر؟

المتهمين

ضبط بائع متجول وصاحب محل يتشاجران بالعصا الخشبية بالإسكندرية.. فيديو

عطلوا حركة المرور .. القبض على 3 سائقين ميكروباص بالإسكندرية

اطلقوا ورجعوا تاني

حب لا يموت.. نجوم فاجأوا الجمهور بعودة بعد الانفصال

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: استنساخ رباعيات صلاح جاهين

