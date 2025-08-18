مهرجان تورونتو يحتفل بدورته الخمسين بإطلاق نسخة موسعة من مؤتمر الصناعة.. تفاصيل

أعلن مهرجان تورونتو السينمائي الدولي (TIFF) عن عودة مؤتمره الصناعي السنوي في دورته الخمسين، المقرر إقامته من 5 إلى 9 سبتمبر 2025 في مدينة تورونتو.



ويقدم المؤتمر، الذي يأتي هذا العام تحت رعاية Christie Digital، برنامجًا رائدًا يتضمن جلسات حوارية، فرص تطوير الأعمال، والتشبيك مع نخبة من صناع القرار والمؤثرين في صناعة السينما والتلفزيون حول العالم.



ويأتي هذا الحدث تمهيدًا لإطلاق "TIFF: السوق" في عام 2026، وهي فعالية صناعية كبرى تستمر أسبوعًا كاملًا لتعزيز الحضور الكندي في السوق العالمية، بدعم من حكومة كندا وTelefilm Canada.



مهرجان تورونتو السينمائي

ستة أعمدة رئيسية تشمل: الرؤيويون، الحوارات، وجهات النظر، الجلسات القصيرة، الأضواء، وركن المشترين الجديد.

جلسات مع قادة الصناعة العالميين مثل دونا لانغلي من NBCUniversal، وأندريا سكروساتي من Fremantle، ويلينا راتشيتسكي من Meta.

نقاشات حول مستقبل صناعة السينما، تتناول الذكاء الاصطناعي، التوزيع، الإنتاج المشترك، وتحديات الصناعة الإقليمية.

برنامج تطوير المواهب الذي يواصل دعم المخرجين والمنتجين والكتاب الناشئين عبر مختبرات، زمالات، وصناديق تمويل.

فعاليات خاصة تشمل جلسات بودكاست مباشرة، عروض أفلام قصيرة، ونقاشات مع نجوم السينما والمجال الأكاديمي.