المؤتمر: مبادرة المليون كتاب خطوة نوعية في بناء وعي الأمة وتعميم المعرفة

أكد هيثم أمان، الأمين المساعد لشؤون التنظيم بحزب المؤتمر بالقاهرة، أهمية إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة "المليون كتاب"، التي تمثل إستراتيجية وطنية راسخة لنشر العلم والثقافة في ربوع مصر، مشيرا إلى أن هذه المبادرة ليست مجرد مشروع توزيع كتب، بل هي حجر زاوية في بناء الإنسان المصري وتحصين وعيه، وهو ما يتوافق تمامًا مع رؤية حزب المؤتمر لتحقيق التنمية الشاملة.

جاء ذلك في تصريحات له، مؤكدا أن الجهود الحكومية المتكاملة بين وزارات "الثقافة، التربية والتعليم، التعليم العالي، الشباب والرياضة، التضامن الاجتماعي"، ومؤسسات الأزهر والكنيسة، أسفرت عن توزيع أكثر من نصف مليون كتاب في المرحلة الأولى، ووصولها إلى القرى والنجوع الأكثر احتياجًا، مُشيدا بالتحول الرقمي الذكي من خلال تطبيق "كتاب"، الذي وفر مكتبة رقمية مجانية تضم آلاف العناوين، مما يسهل وصول المعرفة إلى جيل الشباب في عصر التكنولوجيا.

وأكد "أمان" أن الشراكة مع القطاع الخاص ودور النشر تعكس نموذجًا ناجحًا للتكامل بين الدولة والمجتمع في دعم الثقافة الوطنية، كما نوَّه إلى أهمية التوسع في معارض الكتاب مثل معرضي رأس البر والسويس، وإنشاء 40 منفذًا في قرى "حياة كريمة".

مشيرا إلى أن هذا يترجم إرادة الدولة في جعل الثقافة حقًّا للجميع، وأن مبادرة المليون كتاب تجسيد حي لسياسة الدولة في مواجهة التحديات الثقافية، وهي رسالة واضحة بأن مصر تُبنى بعقول أبنائها.