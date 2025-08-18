برلماني: تراجع أسعار السيارات انعكاس لتحسن قيمة الجنيه

قال النائب محمد الجبلاوي، عضو مجلس النواب، إن الانخفاض الملحوظ في أسعار السيارات خلال الفترة الأخيرة يعكس نجاح السياسات الاقتصادية للدولة، وجهود الحكومة في السيطرة على الأسواق وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.

وأوضح "الجبلاوي"، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن انخفاض سعر الدولار كان عاملاً رئيسيًا في هذا التراجع، لافتًا إلى أن الدولة تعمل على ضمان انعكاس هذا الانخفاض على مختلف السلع والخدمات، بما يخفف الأعباء عن المواطنين.

وأضاف عضو مجلس النواب أن الحوار المستمر بين الحكومة وممثلي التجار والغرف التجارية أسهم بشكل واضح في ضبط السوق ومنع الممارسات الاحتكارية، مشيرًا إلى أن تلك الخطوات تعكس إرادة سياسية قوية لتصحيح الأوضاع الاقتصادية.

وأكد "الجبلاوي" أن اتجاه مصر نحو التصنيع المحلي للسيارات يمثل نقلة نوعية ستؤدي إلى زيادة المعروض وتخفيض الأسعار بشكل أكبر، فضلًا عن توفير فرص عمل جديدة ودعم خطط الدولة للتحول إلى مركز إقليمي للصناعة.

واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء، تقريرا أعده الاتحاد العام للغرف التجارية، بشأن مبادرة خفض الأسعار، والتي تم التوافق عليها وإطلاقها مؤخرا.

وتضمن التقرير أنه تم خفض أسعار السيارات المحلية والمستوردة بنسب تتراوح بين 10% إلى 20%؛ سواء الجديدة، أو المستعملة مع تقديم تمويل طويل الأجل بدون مقدم.