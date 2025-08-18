خطة النواب: انخفاض أسعار السيارات بسبب تراجع الدولار ووزيادة التصنيع المحلي

قالت النائبة ميرفت الكسان مطر، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن أسباب انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة الأخيرة تعود في المقام الأول إلى تراجع سعر الدولار، مشيرة إلى أن هذا الانخفاض من المفترض أن ينعكس على أسعار جميع السلع والخدمات، وليس السيارات فقط.

وأضافت “الكسان”، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن اجتماع رئيس مجلس الوزراء مع التجار والغرف التجارية كان له دور كبير في ضبط السوق وإحداث حالة من التوازن، وهو ما أسهم بدوره في تراجع الأسعار.

وأكدت "الكسان" أن الأمور تتجه لمزيد من الانخفاض خلال الفترة المقبلة، خاصة مع توجه الدولة نحو التصنيع المحلي للسيارات، مما يزيد حجم المعروض في السوق ويوفر منتجات بتكلفة أقل مقارنة بالاستيراد.

وا داستعرض الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء، تقريرا أعده الاتحاد العام للغرف التجارية، بشأن مبادرة خفض الأسعار، والتي تم التوافق عليها وإطلاقها مؤخرا.

وتضمن التقرير أنه تم خفض أسعار السيارات المحلية والمستوردة بنسب تتراوح بين 10% إلى 20%؛ سواء الجديدة، أو المستعملة مع تقديم تمويل طويل الأجل بدون مقدم.