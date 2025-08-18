غلق ستاد القاهرة لنهاية أغسطس بسبب الصيانة ونقل المباريات لملاعب بديلة

أعلنت لجنة المسابقات برابطة الأندية المصرية المحترفة عن غلق ستاد القاهرة الدولي مؤقتا، اعتبارا من 21 أغسطس وحتى نهاية الشهر، بسبب بدء أعمال الصيانة الدورية للملعب.

وبموجب هذا القرار، تقرر نقل جميع المباريات التي كان مقررًا إقامتها على الملعب خلال هذه الفترة إلى ملاعب بديلة، مع الحفاظ على جدول المباريات دون تغيير في المواعيد.

وجاءت التعديلات كالتالي:

- الجولة الثالثة: مباراة مودرن سبورت والزمالك ستقام على ستاد هيئة قناة السويس بدلا من ستاد القاهرة.

- الجولة الرابعة: مواجهة زد إف سي ضد وادي دجلة ستُنقل إلى ملعب المقاولون العرب، بينما يخوض الزمالك مباراته أمام فاركو على ستاد هيئة قناة السويس.

- الجولة الخامسة: ستاد السلام يستضيف مباراتين:

- البنك الأهلي ضد طلائع الجيش

- الأهلي أمام بيراميدز يوم 30 أغسطس.

كما يلتقي فريق مودرن سبورت مع حرس الحدود على ستاد هيئة قناة السويس.

وأكدت الرابطة أن هذه التعديلات تأتي للحفاظ على سلامة أرضية الملعب وتجهيزه للمباريات المقبلة، مشددة على التزامها بتوفير أفضل الظروف الفنية للأندية واللاعبين.