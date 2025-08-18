بالتفاصيل .. ننشر الفرق بين المواد المقررة في الثانوية العامة والبكالوريا المصرية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان رسمي لها ، شرحا تفصيليا للمواد الدراسية في كل من نظام شهادة البكالوريا المصرية ونظام شهادة الثانوية العامة ، وذلك في إطار حرصها المتواصل على توعية أولياء الأمور والطلاب بتفاصيل كل نظام.
مواد الصف الأول الثانوي في البكالوريا المصرية
يدرس الطالب في الصف الأول الثانوي ، 6 مواد أساسية وهي : ( اللغة العربية - التاريخ - الرياضيات - العلوم المتكاملة - الفلسفة- اللغة الأجنبية الأولى ) ، بالإضافة إلى 3 مواد غير مضافة للمجموع وهي ( التربية الدينية - اللغة الأجنبية الثانية - البرمجة وعلوم الحاسب) ، وتكون نسبة النجاح في مادة التربية الدينية من 70%
مواد الصف الأول الثانوي في الثانوية العامة
يدرس الطالب في الصف الأول الثانوي 6 مواد أساسية وهي ( اللغة العربية - التاريخ - الرياضيات - العلوم المتكاملة - الفلسفة والمنطق - اللغة الأجنبية الأولى ) ، بالإضافة إلى 3 مواد خارج المجموع هي ( التربية الدينية - اللغة الأجنبية الثانية - البرمجة وعلوم الحاسب ) ، وتكون نسبة النجاح في التربية الدينية من 70%
مواد الصف الثاني الثانوي في البكالوريا المصرية
- يدرس الطالب 3 مواد أساسية هي ( اللغة العربية - التاريخ - اللغة الأجنبية الأولى ) .. ويختار الطالب مادة واحدة من المواد التخصصية الاتية :
- الطب وعلوم الحياة : الرياضيات أو الفيزياء
- الهندسة وعلوم الحاسب : الكيمياء أو البرمجة
- الأعمال : المحاسبة أو إدارة الأعمال
- الآداب والفنون : علم النفس أو اللغة الأجنبية الثانية
مواد الصف الثاني الثانوي في الثانوية العامة
- شعبة علمي : اللعة العربية - اللغة الأجنبية الأولى - التاريخ - الرياضيات - الكيمياء - الفيزياء
- شعبة أدبي : اللغة العربية - اللغة الأجنبية الأولى - التاريخ - الرياضيات العامة - الجغرافيا - علم النفس والاجتماع
-3 مواد خارج المجموع لجميع الشعب : التربية الدينية - التربية الوطنية - اللغة الأجنبية الثانية
مواد الصف الثالث الثانوي في البكالوريا المصرية
- يدرس الطالب التربية الدينية مادة خارج المجموع في جميع التخصصات والنجاح فيها من 70%
- المواد التخصصية :
*الطب وعلوم الحياة : الاحياء (مستوى متقدم) + الكيمياء مستوى متقدم
* الهندسة وعلوم الحاسب: الرياضيات مستوى متقدم + الفيزياء مستوى متقدم
* الأعمال : الاقتصاد مستوى متقدم + الرياضيات
*الاداب والفنون : جغرافيا مستوى متقدم + إحصاء
مواد الصف الثالث الثانوي في الثانوية العامة
- شعبة علمي : اللغة العربية = اللغة الأجنبية الأولى -الاحياء - الكيمياء - الفيزياء
- شعبة علمي رياضة : اللغة العربية - اللغة الأجنبية الأولى - الرياضيات - الكيمياء - الفيزياء
- شعبة أدبي : اللغة العربية - اللغة الأجنبية الأولى - التاريخ - والجغرافيا - الإحصاء
- مواد خارج المجموع : التربية الدينية - التربية الوطنية - اللغة الأجنبية الثانية