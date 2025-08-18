عيد ميلاد سعيد عدي.. رسالة مصطفى محمد لابنه عبر إنستجرام

احتفل مصطفى محمد، مهاجم نانت الفرنسي والزمالك السابق، بعيد ميلاد نجله "عدي" الذي أتم عامه الرابع.



وشارك اللاعب جمهوره عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام» مقطع فيديو لابنه، ووجه له رسالة تهنئة قائلاً: «عيد ميلاد سعيد عدي».



فاز فريق باريس سان جيرمان على نظيره نانت، بهدف نظيف، في إطار الجولة الأولى من بطولة الدوري الفرنسي.

وجاء هدف باريس سان جيرمان عن طريق فيتينيا في الدقيقة 67.

وجاء تشكيل باريس سان جيرمان كالتالي:

حراسة المرمى: شوفالييه.

خط الدفاع: إيمري - زبارني - بيرالدو - هيرنانديز.

خط الوسط: لي كانج إن - فيتينيا - فابيان رويز.

خط الهجوم: مبابي - راموس - باركولا.

وجاء تشكيل نانت كالتالي:

حراسة المرمى: لوبيز

الدفاع: أميان – أوازيم – تاتي – كوزا

الوسط: كوون – ليبران – ليرو

الهجوم: بن حطب – مصطفى محمد – جيراسي