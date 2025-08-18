قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد وفاة طفل بسببها.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الأندومي؟
أمين حلف الناتو يكشف عن تقدم كبير بشأن اتفاق سلام حول أوكرانيا
وزارة الإسكان تسحب أرض فرع نادي الزمالك الجديد في 6 أكتوبر وتقرر وقف أعمال البناء
بعد جدل مقترح الخامسة فجرا.. ما الذي حدده قانون العمل الجديد بشأن ساعات العمل؟
محامي أسرة سفاح التجمع يرفض تصوير فيلم عن جريمة حقيقية دون موافقة العائلة
ماكرون يكشف عن مقترح جديد بشأن الاجتماع الثلاثي بين ترامب وبوتين وزيلينسكي
بيراميدز يُصعد أزمة التحكيم بشكوى رسمية ضد أمين عمر
ضياء رشوان: الكرة الآن في ملعب إسرائيل
محامي أسرة سفاح التجمع يوضح حقوق العائلة القانونية تجاه فيلم تجسيد شخصيته
زوجة عمرو سلامة تطالب بإطلاق جائزة باسم الراحل تيمور تيمور
«حافظ على أم عيالك».. العنف يرفع خطر إصابة المرأة بأمراض القلب والأوعية
إصابات جديدة في الأهلي.. مرعي يخضع لأشعة غدًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نرحب بالاستثمار الحقيقي.. تفاصيل المؤتمر الإعلامي لمجلس الإسماعيلي

الإسماعيلي
الإسماعيلي
القسم الرياضي

عقد مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، اليوم، الاثنين، جلسة ودية مع السادة الصحفيين والإعلاميين، لمناقشة عدة ملفات تحدد مصير النادي خلال المرحلة المقبلة.

واستهل المجلس حديثه بالترحيب بالسادة الحضور، مؤكدا تقديره الكامل لكافة السادة الصحفيين والإعلاميين، وتقبل كافة الآراء المؤيدة والمعارضة والتي تهدف إلى استعادة الإسماعيلي لأمجاده.

وبدأ المهندس نصر أبو الحسن، حديثه بتوجيه الشكر إلى سيادة اللواء أكرم جلال، محافظ الإسماعيلية، لدعمه اللامحدود للنادي ورغبته في استعادة الإسماعيلي لمكانته الطبيعية.

كما وجه رئيس النادي الشكر لسيادة الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، لدعمه المستمر للنادي، وحرصه على استقراره بالشكل الذي يليق بتاريخه وعراقته.

وقال المهندس نصر: "المجلس نجح في حل 12 قضية من إجمالي 15 بعد مجهود كبير ، مشيرا إلى أن فتح القيد سيكون في يناير المقبل بشكل نهائي عقب انتهاء عقوبة الإيقاف التأديبي".

وأضاف: "مجلس الإدارة بالتنسيق مع الجهاز الفني سيتعاقد مع مجموعة من اللاعبين المحترفين بجانب أكثر من لاعب محلي في المراكز التي تحتاج إلى دعم خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة".

وواصل :"نطالب أعضاء الجمعية العمومية المحبين للنادي حضور الجمعية العمومية العادية من مناقشة الميزانية التي تم إعدادها بشكل مفصل وباقي الملفات خلال جدول الأعمال ".

واستكمل :"نعمل على مدار الساعة والجميع على قلب رجل واحد، ونجحنا في إعادة الهدوء والاستقرار داخل الفريق على عكس ما كان يحدث في السابق من تمرد للاعبين ورفضهم المشاركة بالتدريبات، بالإضافة إلى مستحقات اللاعبين المتأخرة".

وتابع :"نرحب دائما بالاستثمار الحقيقي ونتطلع دائما لتوفير مصادر دخل مالية للنادي، تسهم في إنعاش خزينته وإعادته لسابق عهده منافسا وحاصدا للألقاب".

من جانبه قال الأستاذ مصطفى شلة، أمين الصندوق، أن مجلس الإدارة نجح في تخفيف عجز الميزانية من 109 مليون جنيه إلى 29 مليون جنيه خلال عامين فقط وسيتم عرض هذا الملف خلال فعاليات الجمعية العمومية المقبلة".

وتابع: "النادي يسير بشكل صحيح نحو استعادة مكانته الطبيعية، ونطالب الجميع بالالتفاف حول النادي من أجل تخطي تلك المرحلة العصيبة".

وأتم: "لا يوجد لاعب داخل النادي الإسماعيلي له مستحقات متأخرة كما يزعم البعض وسنعمل بكل جهد لتحقيق طموحات الجماهير فيما هو قادم".

الإسماعيلي مجلس إدارة النادي نصر أبو الحسن محافظ الإسماعيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حمزة مات في ساعتين... نوع نودلز شهير يودي بحياة طفل ويثير الرعب أحذر الأضرار

حمزة مات في ساعتين... نوع نودلز شهير يودي بحياة طفل ويثير الرعب أحذر الأضرار

صورة تعبيرية

نزع ملكية بعض العقارات بالقاهرة.. تعويضات ضخمة من الحكومة |ماذا يقول القانون؟

صورة أرشيفية

تفاصيل صادمة.. فتاة تحبس نفسها لمدة ٢٥ سنة في غرفتها وتخرج وهي بعمر الأربعينات

الرئيس عبدالفتاح السيسي

بالأسماء .. قرار جمهوري بتعيين وترقية قضاة وتعديل أقدميتهم بهيئة قضايا الدولة

والد حمزة الوزان

حمزة مات.. نوع نودلز شهير أصاب الصغير بتسمم وأودى بحياته في ساعتين

تيمور تيمور

كان يمكن إنقاذه.. لميس الحديدي تعلق على وفاة تيمور تيمور

تغيير مواعيد العمل

الشغل من 5 الفجر لـ12 ظهراً.. مقترح لتغيير مواعيد العمل في مصر

الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 مساء اليوم الأثنين 18 أغسطس 2025

ترشيحاتنا

ياسين مرعي

أحمد حسن يكشف سبب عدم مشاركة ياسين مرعي وتريزيجيه في مران الأهلي

مران الاهلي

موقف إمام عاشور من المشاركة في مباراة الأهلي وغزل المحلة

الأهلي

بشرى سارة: جاهزية نجم الأهلي لمواجهة غزل المحلة

بالصور

بعد وفاة طفل بسببها.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الأندومي؟

اضرار الاندومي
اضرار الاندومي
اضرار الاندومي

طريقة عمل دجاج بالمشروم كريمي ولذيذ

طريقة عمل دجاج بالمشروم كريمي ولذيذ
طريقة عمل دجاج بالمشروم كريمي ولذيذ
طريقة عمل دجاج بالمشروم كريمي ولذيذ

بعد 31 عامًا.. سيارة جاجوار الأسطورية تخرج من مخبئها

جاجوار
جاجوار
جاجوار

نشرة المرأة والمنوعات: من الكُتّاب إلى التابلت كيف اختلفت العودة إلى المدارس بين الماضي والحاضر؟.. كيف توفي حمزة الوزان.. طريق للوقاية من أضرار التكيف

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

فيديو

دينا علاء

ضحت بنفسها عشان عيالها .. دينا علاء بطلة سموحة جوزها خلص عليها وحاول ينهي حياته

المتهمين

ضبط بائع متجول وصاحب محل يتشاجران بالعصا الخشبية بالإسكندرية.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد