نرحب بالاستثمار الحقيقي.. تفاصيل المؤتمر الإعلامي لمجلس الإسماعيلي

عقد مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، اليوم، الاثنين، جلسة ودية مع السادة الصحفيين والإعلاميين، لمناقشة عدة ملفات تحدد مصير النادي خلال المرحلة المقبلة.

واستهل المجلس حديثه بالترحيب بالسادة الحضور، مؤكدا تقديره الكامل لكافة السادة الصحفيين والإعلاميين، وتقبل كافة الآراء المؤيدة والمعارضة والتي تهدف إلى استعادة الإسماعيلي لأمجاده.

وبدأ المهندس نصر أبو الحسن، حديثه بتوجيه الشكر إلى سيادة اللواء أكرم جلال، محافظ الإسماعيلية، لدعمه اللامحدود للنادي ورغبته في استعادة الإسماعيلي لمكانته الطبيعية.

كما وجه رئيس النادي الشكر لسيادة الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، لدعمه المستمر للنادي، وحرصه على استقراره بالشكل الذي يليق بتاريخه وعراقته.

وقال المهندس نصر: "المجلس نجح في حل 12 قضية من إجمالي 15 بعد مجهود كبير ، مشيرا إلى أن فتح القيد سيكون في يناير المقبل بشكل نهائي عقب انتهاء عقوبة الإيقاف التأديبي".

وأضاف: "مجلس الإدارة بالتنسيق مع الجهاز الفني سيتعاقد مع مجموعة من اللاعبين المحترفين بجانب أكثر من لاعب محلي في المراكز التي تحتاج إلى دعم خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة".

وواصل :"نطالب أعضاء الجمعية العمومية المحبين للنادي حضور الجمعية العمومية العادية من مناقشة الميزانية التي تم إعدادها بشكل مفصل وباقي الملفات خلال جدول الأعمال ".

واستكمل :"نعمل على مدار الساعة والجميع على قلب رجل واحد، ونجحنا في إعادة الهدوء والاستقرار داخل الفريق على عكس ما كان يحدث في السابق من تمرد للاعبين ورفضهم المشاركة بالتدريبات، بالإضافة إلى مستحقات اللاعبين المتأخرة".

وتابع :"نرحب دائما بالاستثمار الحقيقي ونتطلع دائما لتوفير مصادر دخل مالية للنادي، تسهم في إنعاش خزينته وإعادته لسابق عهده منافسا وحاصدا للألقاب".

من جانبه قال الأستاذ مصطفى شلة، أمين الصندوق، أن مجلس الإدارة نجح في تخفيف عجز الميزانية من 109 مليون جنيه إلى 29 مليون جنيه خلال عامين فقط وسيتم عرض هذا الملف خلال فعاليات الجمعية العمومية المقبلة".

وتابع: "النادي يسير بشكل صحيح نحو استعادة مكانته الطبيعية، ونطالب الجميع بالالتفاف حول النادي من أجل تخطي تلك المرحلة العصيبة".

وأتم: "لا يوجد لاعب داخل النادي الإسماعيلي له مستحقات متأخرة كما يزعم البعض وسنعمل بكل جهد لتحقيق طموحات الجماهير فيما هو قادم".