قائمة الإسماعيلي لمواجهة الاتحاد السكندري

أعلن ميلود حمدي المدير الفني لفريق الكرة الأول بالإسماعيلي قائمة لاعبيه استعدادا للقاء الاتحاد السكندري غدا الثلاثاء باستاد السلام في ثالث جولات مسابقة الدوري المحلي.

القائمة جاءت كالتالي ..

حارس مرمى .. أحمد عادل ، عبد الله جمال

الدفاع .. محمد نصر ، محمد عمار ، عبد الكريم مصطفى ، عبد الله محمد.

الوسط .. محمد عبد السميع ، عبد الرحمن الدح ، إبراهيم عبد العال ، محمد خطاري ،على الملواني ، محمد سمير كونتا ، عبد الرحمن كتكوت ، حسن منصور ، عمر القط ، عمرو السعيد ، إريك تراوري.

الهجوم .. أنور عبد السلام ، نادر فرج ، محمد زيدان.