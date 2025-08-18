الأهلي يرفع الحمل البدني للاعبيه قبل مواجهة المحلة

عاد الفريق الاول لكرة القدم بالأهلي للتدريبات اليوم إستعداداً لمواجهة غزل المحلة المقرر لها السادسة من الأثنين المقبل علي ملعب الأخير في الجولة الرابعة من منافسات مسابقة الدوري، ومنح الاسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني لاعبية راحة سلبية لمدة يومين عقب الفوز الكبير علي فاركو 4-1 في المباراة التي اقيمت مساء الجمعه باستاد القاهرة .

وعقد ريبيرو اجتماعا مع جهازه المعاون حيث يسعي لخوض مواجهة ودية في الفترة المقبلة نظرا لأن الفريق الأحمر لن يخوض مواجهة الجولة الثالثة طبقا لنظام المسابقة.

وخاض الفريق الأحمر مرانه علي فترتين اليوم لرفع الحمل البدني للاعبين.