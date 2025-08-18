قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

أحمد السبكي عن فيلم سفاح التجمع: أحداثه رعب.. وعايزين الناس تنبسط| فيديو

احمد الفيشاوي
احمد الفيشاوي
عبد الخالق صلاح

علق المنتج السينمائي أحمد السبكي، على الجدل المثار عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول فيلمه الجديد سفاح التجمع، مؤكدًا أن العمل لا يرتبط بأي وقائع أو أشخاص حقيقية.

وقال أحمد السبكي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج تفاصيل المذاع على قناة صدى البلد: "خلينا بقى نشوف ليه كان الجدل دا موجود.. إحنا واخدين الاسم كده لكن الأحداث كلها خيالية وملاش أي علاقة بالواقع، ولا تخص السفاح الحقيقي ولا تخص أي أشخاص بتتكلم عن الموضوع، الجدل حول الفيلم علشان كلمة التجمع، طيب لو عملنا الفيلم اسم سفاح مدينة نصر، هل كان في حد يتكلم، دا فيلم رعب وعاوزين الناس تنبسط".

وأوضح السبكي أن الفيديو المتداول لامرأة تؤكد تضررها من الفيلم لا يمت للواقع بصلة، مضيفًا: "أنا مالي ومالها؟ الفيلم مش عنها ولا ليه علاقة بيها هي مطلقة منه ليها 7 سنين وجاية تتمحك فيه دلوقتي، وإحنا أصلاً عاملين فيلم درامي عادي جدًا"، مشددًا على أن أحداث العمل بعيدة تمامًا عن أي وقائع حقيقية، ومفيش ابن للسفاح في الفيلم زي ما هي بتقول».

وأكد السبكي، أن الفنان أحمد الفيشاوي يجسد شخصية ذات طابع "سايكو"، موضحًا أن الدور مناسب له تمامًا: "الشخصية دي تنطبق على أحمد الفيشاوي.. وهنشوف منه حالة كبيرة جدًا في الفيلم"، كاشفًا أن الفيلم يشارك فيه عدد من النجوم، بينهم رنا رئيس، وانتصار».

وعن احتمالية تغيير اسم الفيلم بعد الجدل، قال السبكي: "اسم سفاح التجمع ملوش أي علاقة بالسفاح الحقيقي.. وإحنا أحرار نكتب اللي إحنا عايزينه.. زي ما اتعمل فيلم سفاح الجيزة والناس اتفرجت واستقبلته كويس وأحمد فهمي عمل دور ممتع"، مضيفًا: "الأهم إن الفيلم بعيد تمامًا عن أي تشابه مع الواقع".

السفاح سفاح التجمع أحمد السبكي

