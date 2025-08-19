قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

قافلة زراعية توعوية لجامعة قناة السويس لدعم مزارعي المانجو

الإسماعيلية انجي هيبة

نظمت جامعة قناة السويس قافلة زراعية توعوية، وذلك في إطار التعاون المستمر بين الجامعة وقطاع الزراعة بالمحافظة، بناءً على تكليفات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ووفق توجيهات اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، وبرعاية الأستاذ الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس.

وانطلقت في جولة ميدانية شملت زيارة عدد من مزارع المانجو، حيث قدم الدكتور محمد صالح، أستاذ واستشاري بقسم البساتين بكلية الزراعة، شرحًا تفصيليًا حول أهم العمليات الزراعية المتعلقة بالتقليم والتسميد والري، إلى جانب أساليب الاكتشاف المبكر للأمراض وطرق مقاومتها، وسط مشاركة وحضور مكثف من المزارعين.

وأشار الدكتور محمد شطا وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية أن القافلة تضمنت  توزيع بعض المبيدات الزراعية والإجابة عن استفسارات الحضور في لقاء مثمر حظي بتقدير المزارعين، الذين أكدوا استفادتهم من الخبرات والتوصيات المقدمة.

جاءت القافلة برئاسة الدكتور جمال القاضي، وبمشاركة كل من الدكتور محمد صالح محمد علي والدكتور مجدي إسماعيل، حيث أكد المشاركون على أن هذه المبادرات تمثل ركيزة أساسية في تنمية قدرات المزارعين وتحسين مستوى الإنتاج الزراعي.

ويأتي هذا التعاون بين جامعة قناة السويس ومديرية الزراعة تجسيدًا لأهمية التكامل بين البحث العلمي والتطبيق العملي في الحقول، بما يتيح نقل الخبرات والتقنيات الحديثة للمزارعين ويسهم في رفع كفاءة وجودة الإنتاج.

