الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

موجز الوادي الجديد| اعتماد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية.. وتواصل أعمال إنشاء المركز الإقليمي

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

المحافظ يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية

اعتمد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، نتيجة امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥، بنسبة نجاح بلغت ٩٤.٦٪ من إجمالي الطلاب المتقدمين، مقدمًا التهنئة لجميع الناجحين والناجحات، ومتمنيًا لجميع الطلاب دوام التوفيق والنجاح.

وأشار الدكتور سامي فضل وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أن عدد المتقدمين لأداء الامتحانات بلغ ٥٠٩ طالبًا وطالبة، نجح منهم ٤٨٢ طالبًا وتغيب ٢٧ طالبا. مؤكدًا أن النتيجة ستكون متاحة بالمدارس اعتبارًا من اليوم.

محافظ الوادي الجديد يتفقد أعمال إنشاء المركز الإقليمي لتنمية قدرات العاملين

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، أعمال الإنشاءات بمركز تنمية القدرات الجاري تنفيذه بمقر مديرية التنظيم والإدارة السابق؛ لإنشاء مركز تدريب واختبارات مطور للعاملين بالجهاز الإداري، يرافقه العقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، والأستاذ جهاد متولي رئيس مركز الخارجة، واللواء إيهاب أبو اليسر وكيل وزارة الإسكان والمرافق، والأستاذ أحمد خليل مدير عام التنظيم والإدارة بالمحافظة.

وأوضح الزملوط أنه بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تم الاتفاق على إنشاء مركز إقليمي لتدريب واختبار المتقدمين لشغل الوظائف القيادية و الوظائف الأخرى التي يتم الإعلان عنها عن طريق التعاقد؛ وذلك لخدمة عدد من محافظات الصعيد إلى جانب أبناء المحافظة، تخفيفًا عن العاملين، فضلًا عن الاستفادة من الأصول المتاحة بالمحافظة في تقديم خدمات نوعية لمواطنيها.

و وجّه المحافظ بسرعة الانتهاء من أعمال رفع كفاءة المبنى، ومخاطبة الجهاز لتوفير الآثاث وأجهزة الحاسب الآلي، استعدادًا للافتتاح بالتزامن مع احتفالات المحافظة بالعيد القومي.

محافظ الوادي الجديد: بدء حملات التحصين ضد العترة الجديدة من الحمى القلاعية SAT1

أكد اللواء دكتور محمد  الزملوط محافظ الوادي الجديد، بدء تنفيذ حملات التحصين الشاملة  بمختلف الإدارات والوحدات البيطرية المنتشرة بربوع المحافظة، وذلك تعزيزًا للجهود الرامية إلى حماية الثروة الحيوانية، تزامنًا مع إعلان وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن إطلاق الحملة القومية للتحصين ضد العترة الجديدة من الحمى القلاعية (SAT1).

وأوضح المحافظ أن هذه الخطوة تمثل إجراءً استباقيًا وضروريًا لتأمين رؤوس الماشية من الأخطار الوبائية المحتملة، مؤكدًا أن الحفاظ على الثروة الحيوانية يعد ركيزة أساسية لدعم الأمن الغذائي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي للأسر الريفية والمربين.

من جانبها، تهيب مديرية الطب البيطري بالمحافظة بكافة المزارعين والمربين سرعة التوجه إلى الوحدات البيطرية لتحصين مواشيهم ضد العترة الجديدة، مشددة على خطورة التهاون في إجراءات التحصين، والتي قد تتسبب في نفوق جماعي للماشية، وانخفاض إنتاجية الألبان واللحوم، وما يترتب على ذلك من خسائر اقتصادية جسيمة.

كما دعت مديربة الطب البيطرى المربين إلى اتباع الإجراءات الوقائية المصاحبة للتحصين، ومنها:

▪️تقليل تداول الحيوانات في أسواق الماشية خلال هذه الفترة.

▪️تجنب إدخال حيوانات جديدة دون التأكد من تحصينها.

▪️سرعة الإبلاغ عن أي حالات اشتباه أو أعراض مرضية بالماشية عبر الإدارات البيطرية.

