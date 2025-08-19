أيمن الرمادي: إسكواد الزمالك في الموسم الماضي كان به عشوائية

أكد أيمن الرمادي المدير الفني السابق لفريق الزمالك، أن جون ادوارد المدير الرياضي للزمالك يمتلك خبرات إدارية مميزة.



وقال الرمادي في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: حال استمراري في الزمالك كنت هستفيد من جون ادوارد وكذلك كنت سأقدم الإضافة له.

وأضاف: اسكواد نادي الزمالك في الموسم الماضي كان له عشوائية ولا احد ينكر ذلك عكس الموسم الحالي

وتابع: توليت تدريب نادي الزمالك في ٣٣ يوما وكانت فترة قصيرة للغاية ولكن كانت فترة مليئة بالضغوطات والصعوبات

واختتم: راض عن الفترة التي قضيتها داخل نادي الزمالك، وجمهور الزمالك دعمني بشكل رائع