غياب مفاجئ لمصطفى فتحي عن مواجهة المصري

كشف الدكتور مصطفى المنيري، رئيس الجهاز الطبي لنادي بيراميدز، عن السبب وراء استبعاد اللاعب مصطفى فتحي من قائمة الفريق لمواجهة النادي المصري البورسعيدي، المقرر إقامتها مساء الثلاثاء على استاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

تفاصيل الإصابة



أوضح المنيري أن اللاعب شعر بآلام مفاجئة خلال مشاركته في مران الفريق الأخير قبل المباراة، ما استدعى خضوعه لفحوصات وأشعة طبية عاجلة.

وأضاف أن نتائج الفحوصات أكدت إصابة فتحي بـ مزق في العضلة الأمامية، وهي إصابة تتطلب فترة علاج وتأهيل قد تمتد لعدة أسابيع، تبعًا لاستجابة اللاعب للبرنامج العلاجي.

برنامج علاجي وتأهيلي خاص

شدد رئيس الجهاز الطبي على أن اللاعب لن يكون متاحًا في المباريات المقبلة، إذ يحتاج إلى فترة راحة وعلاج طبيعي قبل العودة التدريجية للتدريبات الجماعية.

وأشار المنيري إلى أن الجهاز الطبي وضع خطة تأهيلية متكاملة تتضمن جلسات علاج طبيعي، تدريبات تقوية، ثم مرحلة تأهيل بالكرة، على أن يتم تقييم حالته بشكل دوري لتحديد موعد عودته إلى الملاعب.

خسارة فنية لبيراميدز

يعد غياب مصطفى فتحي ضربة قوية للجهاز الفني بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، حيث يُعتبر اللاعب أحد العناصر الهجومية المؤثرة في الفريق خلال المباريات الأخيرة.

ويعوّل بيراميدز على باقي نجومه لتعويض غياب اللاعب في مواجهة المصري، في ظل سعيه لمواصلة تحقيق النتائج الإيجابية وحصد النقاط من أجل المنافسة بقوة على لقب الدوري الممتاز هذا الموسم.

تطلعات المرحلة المقبلة



رغم خسارة جهود مصطفى فتحي مؤقتًا، أكد الجهاز الطبي أن الهدف الأساسي هو عودته بكامل الجاهزية دون أي استعجال، لتفادي تفاقم الإصابة.

وتأمل جماهير بيراميدز أن يتجاوز اللاعب إصابته سريعًا، ليعود إلى الملاعب ويواصل مشواره مع الفريق في البطولات المحلية والقارية



