سرق الأحذية من أمام مسجد بالجيزة.. التحقيق مع المتهم والعاطل المُشتري

باشرت جهات التحقيق الاستماع لأقوال المتهم بسرقة الأحذية من داخل أحد المساجد بالجيزة، وكذلبك الاستماع لأقوال المتهم بشراء تلك الأحذية.

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية بشأن تضرر الأهالى من أحد الأشخاص لقيامه بسرقة أحذيتهم من داخل أحد المساجد بالجيزة.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة بالقاهرة.

وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وأضاف بقيامه بالتصرف فى المسروقات بالبيع لدى (عاطل – مقيم بالجيزة) تم ضبطه وبحوزته المسروقات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.