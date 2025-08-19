قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بث مباشر.. رئيس الوزراء يلقي كلمة أمام مجلس الأعمال المصري الياباني في طوكيو
محافظ القاهرة: حريصون على تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بالتيسير على المستثمرين
اقتصادية قناة السويس: مذكرة تفاهم مع حكومة طوكيو لتعزيز التعاون في مجال الهيدروجين الأخضر
مدبولي يدعو الشركات اليابانية لإنشاء منطقة صناعية بـ"اقتصادية قناة السويس"
مدبولي: مصر شهدت طفرة تنموية شملت تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد
رئيس الوزراء يدعو الشركات اليابانية لإنشاء منطقة صناعية في اقتصادية قناة السويس
صدمة كبيرة.. نادي الصفاقسي التونسي يعلن إصابة علي معلول
الليلة بـ 200 ألف.. الراقصة بديعة وحش الكون من تشجيع الأم لملف بالأداب
مدبولي من اليابان: تطوير مجموعة من الحوافز والمزايا المُقدمة للمستثمرين
توقيع 12 اتفاقية وخطاب نوايا مع اليابان في قطاعات استراتيجية
هولندا تعتذر عن حادث السفارة المصرية في لاهاي: سنكثف الإجراءات الأمنية
ترامب وزيلينسكي.. كيف تحول التوتر إلى تفاهم بين فبراير وأغسطس؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

محطة وقود تتلاعب في العدادات وتستولي على 28.5 ألف لتر مواد بترولية لبيعها بالسوق السوداء في ساحل سليم بأسيوط | تفاصيل

ضبط محطة وقود تلاعبت بكمية 28.5 ألف لتر بالمواد البترولية لبيعها بالسوق السوداء في ساحل سليم
ضبط محطة وقود تلاعبت بكمية 28.5 ألف لتر بالمواد البترولية لبيعها بالسوق السوداء في ساحل سليم
إيهاب عمر

أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن ضبط محطة وقود بقرية الغريب التابعة لمركز ساحل سليم، بعد ثبوت تورطها في تجميع كميات من المواد البترولية المدعمة بغرض بيعها في السوق السوداء، وذلك خلال حملة تفتيشية مفاجئة، في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها المحافظة لمواجهة الغش التجاري والتلاعب بالسلع الاستراتيجية، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وتحقيقًا لأهداف رؤية مصر 2030.

محافظ أسيوط 

وأوضح محافظ أسيوط أن المخالفة تم ضبطها خلال حملة للجنة المركزية للرقابة على تداول المنتجات البترولية بالهيئة المصرية العامة للبترول، برئاسة عبد الناصر كامل علي، عضو اللجنة المركزية، وتحت إشراف المهندس تامر محمد السيد، رئيس اللجنة المركزية للرقابة على تداول المنتجات البترولية بالهيئة المصرية العامة للبترول، وبالتعاون مع مديرية ومباحث التموين.

ضبط محطة وقود تلاعبت بكمية 28.5 ألف لتر بالمواد البترولية 

وأسفرت الحملة عن ضبط المحطة وبحوزتها 22 ألفًا و785 لتر سولار، و5764 لتر بنزين 80، إضافة إلى اكتشاف تلاعب في العدادات تمثل في سرقة كمية من السولار تقدر بنحو لتر و300 مللي للصفيحة الواحدة، وسرقة لتر إلا ربع من خلال مسدسين بالمحطة، وتم التحفظ على إجمالي 28 ألفًا و800 لتر سولار و8800 لتر بنزين 80، كما تم تحرير محضر بالواقعة (رقم 9506 جنح ساحل سليم) تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة.

وأكد اللواء هشام أبو النصر أن المحافظة لن تتهاون مع أي محاولة للتلاعب بالمواد المدعمة أو الإضرار بالاقتصاد الوطني، مشددًا على استمرار الحملات الرقابية لضبط الأسواق وحماية حقوق المواطنين، وضمان توافر المنتجات البترولية (بنزين – سولار – بوتاجاز) بالجودة والأسعار الرسمية.

ووجه المحافظ خالص الشكر للمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، على دعمه المستمر لجهود الرقابة، وللمهندس صلاح عبد الكريم، رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول، على توجيهاته الحاسمة في التصدي لأي ممارسات غير قانونية.

كما ثمن جهود المهندس أيمن عبد البديع، نائب رئيس الهيئة التنفيذي للنقل والتوزيع، في متابعة وتنسيق حملات التفتيش، مؤكدا أن هذا التعاون يعكس تكامل أجهزة الدولة لحماية مقدرات الوطن وضمان حقوق المواطنين.

أسيوط محطة وقود مركز ساحل سليم المواد البترولية السوق السوداء حملة تفتيشية مفاجئة مباحث التموين تداول المنتجات البترولية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صرف مرتبات أغسطس2025

المالية تستعد.. صرف مرتبات أغسطس2025 بالزيادة الرسمية

حبيبية الشماع وسائق النقل الذكي

بـ 100 مليون جنيه.. حبيبة الشماع بعد وفاتها تعود لساحة القضاء من جديد

صورة اللاعبة

تطورات جديدة بقضية لاعبة الجودو بنادى سموحة.. وشقيقها يفتح النار على رواد السوشيال ميديا | ما القصة؟

هل تجوز الصلاة قبل نهاية الأذان

هل تجوز الصلاة قبل نهاية الأذان؟.. الإفتاء تجيب

رحمة حسن

إصابة جديدة تتعرض لها رحمة حسن بعد الصلع

البلوجر بطه ضياء

البلوجر بطة بعد ضبطها: لقبي صديقة الطلبة ومشاهد الأفلام المثيرة بفلوس

الأرصاد.. أرشيفية

ظاهرتان جويتان .. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم الثلاثاء

علاء الساحر

حبست جوزها .. قصة البلوجر علاء الساحر وريم رفاعي وسبب القبض عليه

ترشيحاتنا

دينا علاء

ضحت بنفسها عشان عيالها .. دينا علاء بطلة سموحة جوزها خلص عليها وحاول ينهي حياته

ايمان عبد اللطيف

تفاصيل مؤلـ.مة في حـ.ادث سيدة الشرقية

شبيه زيزو

مفاجأة غريبة.. زيزو يظهر في تدريبات نادي الزمالك.. إيه الحكاية

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات: ماذا تعرف عن علاء الساحر دجال المشاعر ..حبست جوزها من هي ريم الرفاعي .. معلومات صادمة عن هدير عبد الرازق

علاء الساحر
علاء الساحر
علاء الساحر

جميلة عزيز توثق معركتها الصحية.. استمرار علاج السرطان وتهديد قطع شبكية العين لبصرها

جميلة عزيز توثق معاناتها: علاج السرطان مستمر وقطع في شبكية العين يهدد بصرها
جميلة عزيز توثق معاناتها: علاج السرطان مستمر وقطع في شبكية العين يهدد بصرها
جميلة عزيز توثق معاناتها: علاج السرطان مستمر وقطع في شبكية العين يهدد بصرها

سحر أم نصاب مشاعر.. كيف استدرج البلوجر علاء الساحر الفتيات| القصة الكاملة

حب أم سحر.. علاء الساحر نجم التيك توك أم نصّاب مشاعر؟القصة الكاملة
حب أم سحر.. علاء الساحر نجم التيك توك أم نصّاب مشاعر؟القصة الكاملة
حب أم سحر.. علاء الساحر نجم التيك توك أم نصّاب مشاعر؟القصة الكاملة

بعد تصدرها التريند.. معلومات صادمة عن هدير عبد الرازق

هدير عبد الرازق
هدير عبد الرازق
هدير عبد الرازق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد