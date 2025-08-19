توجيهات رئاسية بإتاحة موارد دولارية والحفاظ على سعر صرف مرن.. نواب: خطوة لضخ دماء جديدة في شرايين الاقتصاد المصري

متحدث الجمهورية: مصر تبذل جهودا كبيرة لاستمرار انخفاض مُعدلات التضخم

نائب: الدولة تنتهج سياسة جادة في توفير الحصيلة الدولارية لضبط المعروض النقدي

برلماني: توجيهات الرئيس لمحافظ البنك المركزى خطوة لدعم الاستقرار و تحفيز النمو الاقتصادي

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الاثنين مع حسن عبد الله محافظ البنك المركزي.



وصرح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول عدداً من المحاور المتعلقة بأداء الاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية، بما في ذلك الجهود المبذولة لاستمرار انخفاض مُعدلات التضخم.



وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس أكد خلال الاجتماع على أن إتاحة الموارد الدولارية بشكل كافٍ ينعكس بصورة إيجابية على توفير مخزون مطمئن من السلع المختلفة، والمنتجات البترولية.

بداية ، ثمن النائب عامر الشوربجي ،عضو مجلس النواب، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لمحافظ البنك المركزي،بشأن ضرورة استمرار جهود زيادة الحصيلة الدولارية وضمان سعر صرف مرن.

وأكد "الشوربجي" في تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن

اتباع سياسة سعر صرف مرن سوف يعزز من قدرة الاقتصاد على التكيف مع التقلبات الاقتصادية العالمية، كما أنه سيسهم في توفير بيئة أكثر استقرارًا لجذب الاستثمارات.

و أوضح عضو النواب أن الدولة تنتهج سياسة جادة في توفير الحصيلة الدولارية لتوفير آليات أكثر كفاءة لضبط المعروض النقدي، بما ينعكس إيجابا على استقرار الأسعار ودعم الثقة في الاقتصاد الوطني.



في سياق متصل، أشاد النائب عبد الفتاح يحيي،عضو مجلس النواب،بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لمحافظ البنك المركزي،بشأن ضرورة استمرار جهود زيادة الحصيلة الدولارية وضمان سعر صرف مرن، مؤكدا أن الدولة تتبنى سياسات متعددة لتوفير النقد الأجنبي وتحفيز النمو الاقتصادي، لضمان تحقيق استقرار السوق وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني.

وأشار "يحيي" في تصريح خاص لـ"صدى البلد" إلى أن الحكومة تتبنى حزمة من السياسات الرامية إلى جذب الاستثمارات وتوفير النقد الأجنبي، بما يساهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.

و أوضح عضو النواب أن إتاحة موارد دولارية كافية، خطوة فعالة تسهم في تثبيت سعر الصرف وتقليل التقلبات التي تؤثر على الأسواق، فضلا عن الحصول على ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، إلى جانب جذب الاستثمارات المباشرة، و خفض معدلات التضخم، بما ينعكس إيجابًا على النمو الاقتصادي واستدامته.