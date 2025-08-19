صوت مصر يُعيد أم كلثوم إلى الحياة الفنية.. معرض فني يحتفي بكوكب الشرق

في أجواء فنية ساحرة، شهد قصر عائشة فهمي بالزمالك أمسية استثنائية جمعت الفن التشكيلي والموسيقى في احتفالية ضخمة تحت عنوان "صوت مصر"، افتتحها وزير الثقافة المصري احتفاءً بـ"عام أم كلثوم"، بحضور كوكبة من الفنانين والمثقفين ومحبي الطرب الأصيل.

معرض يوثق مسيرة كوكب الشرق

ونقلًا عن الإعلامية نورا سمير، فإن المعرض الذي ينظمه قطاع الفنون التشكيلية يقدم تجربة بصرية وتوثيقية متكاملة، تُعيد الزائر إلى مراحل مختلفة من مسيرة سيدة الغناء العربي، من خلال:

لوحات تشكيلية معاصرة مستوحاة من شخصيتها.

وثائق صحفية نادرة تسلط الضوء على محطات فنية مهمة.

مقتنيات شخصية أصلية تجسّد عبق الماضي.

29 فنانًا يحيون إرثًا لا يُنسى

شارك في المعرض 29 فنانًا من أجيال مختلفة، عبّروا من خلال أعمالهم عن الأثر العميق لأم كلثوم في الوجدان الثقافي والفني، حيث جسدت اللوحات مشاهد متعددة من حياتها، وعلاقتها بالجمهور، وتأثيرها الخالد على الموسيقى العربية.

تميزت الفعالية بحضور بارز من النقاد والقراء والجمهور، الذين تفاعلوا مع الأعمال المعروضة بروح الحنين والتقدير، مؤكدين أن إرث كوكب الشرق لا يزال ينبض بالحياة، لا بالغناء فقط، بل أيضًا عبر الفنون البصرية التي تحفظ صوت مصر وتمنحه ديمومة عبر الأجيال.