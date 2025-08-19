قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القومي لحقوق الإنسان: إسرائيل تتحمل مسؤولية تفاقم الأزمة الإنسانية بغزة
أسعار مواد البناء في الأسواق اليوم الثلاثاء 19 أغسطس 2025
حشيش وزجاجة خمرة وفلاشة.. مضبوطات الراقصة بديعة أمام جهات التحقيق
بتصويت الجماهير.. هدف زيزو في شباك فاركو يتوج الأفضل بالجولة الثانية من الدوري
الخارجية القطرية: هدفنا الوصول لوقف لإطلاق النار في غزة بأسرع وقت ممكن
صحة غزة: 60 شهيدا و343 مصابا بنيران الاحتلال خلال الـ 24 ساعة الماضية
استعدادا للموسم الشتوي.. صدى البلد ينشر أسعار تقاوي وزارة الزراعة
وزيرة التنمية المحلية تعلن بدء إزالة عقار بدون ترخيص على مساحة 1000 متر بعين شمس
محتوى خادش للحياء.. الداخلية تعلن تفاصيل القبض على بلوجر جديدة
غزة تباد.. 60 شهيدًا و343 مصابا خلال 24 ساعة بنيران الاحتلال
وزير الصحة يبحث مع BDR الهندية والمستقبل للصناعات الدوائية توطين صناعة الأدوية
جامعة الإسكندرية: انطلاق الدراسة بفرع أبوظبي العام الدراسي المقبل
رياضة

القوة الضاربة تحكم تشكيل النصر والاتحاد في السوبر السعودي

النصر ضد الاتحاد
النصر ضد الاتحاد
إسراء أشرف

أعلن البرتغالي خورخي جيسوس، المدير الفني لنادي النصر، التشكيلة الرسمية لفريقه لمواجهة اتحاد جدة، المقرر إقامتها مساء اليوم الثلاثاء على ملعب هونج كونج الدولي، ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر السعودي، في مباراة يسعى خلالها الفريقان لحجز بطاقة التأهل إلى النهائي المقرر يوم 23 أغسطس الجاري.

 

وجاء تشكيل النصر كالتالي:

حراسة المرمى: بينتو ماثيوس

خط الدفاع: أيمن يحيى – إينييجو مارتينيز – محمد سيماكان – نواف بوشل

خط الوسط: عبد الله الخيبري – مارسيلو بروزوفيتش

خط الوسط الهجومي: ساديو ماني – جواو فيلكس – كينجسلي كومان

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو.

من جهته، كشف الفرنسي لوران بلان، مدرب اتحاد جدة، عن التشكيلة الأساسية لفريقه، التي تضم مجموعة من النجوم بقيادة قائد الفريق الفرنسي كريم بنزيما.

وجاء تشكيل الاتحاد على النحو التالي:

حراسة المرمى: حامد الشنقيطي

خط الدفاع: ميتاي – بيريرا – سعد آل موسى – الشنقيطي

خط الوسط: موسى ديابي – نجولو كانتي – فابينيو – حسام عوار

خط الهجوم: كريم بنزيما – ستيفن بيرجوين

تشكيل النصر تشكيل الاتحاد النصر ضد الاتحاد النصر الاتحاد السوبر السعودي

