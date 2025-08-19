القوة الضاربة تحكم تشكيل النصر والاتحاد في السوبر السعودي

أعلن البرتغالي خورخي جيسوس، المدير الفني لنادي النصر، التشكيلة الرسمية لفريقه لمواجهة اتحاد جدة، المقرر إقامتها مساء اليوم الثلاثاء على ملعب هونج كونج الدولي، ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر السعودي، في مباراة يسعى خلالها الفريقان لحجز بطاقة التأهل إلى النهائي المقرر يوم 23 أغسطس الجاري.

وجاء تشكيل النصر كالتالي:

حراسة المرمى: بينتو ماثيوس

خط الدفاع: أيمن يحيى – إينييجو مارتينيز – محمد سيماكان – نواف بوشل

خط الوسط: عبد الله الخيبري – مارسيلو بروزوفيتش

خط الوسط الهجومي: ساديو ماني – جواو فيلكس – كينجسلي كومان

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو.

من جهته، كشف الفرنسي لوران بلان، مدرب اتحاد جدة، عن التشكيلة الأساسية لفريقه، التي تضم مجموعة من النجوم بقيادة قائد الفريق الفرنسي كريم بنزيما.

وجاء تشكيل الاتحاد على النحو التالي:

حراسة المرمى: حامد الشنقيطي

خط الدفاع: ميتاي – بيريرا – سعد آل موسى – الشنقيطي

خط الوسط: موسى ديابي – نجولو كانتي – فابينيو – حسام عوار

خط الهجوم: كريم بنزيما – ستيفن بيرجوين