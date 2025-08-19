عائلات الأسرى الإسرائيليين تتهم نتنياهو بتعطيل الصفقة وتلوح بالتصعيد الشعبي

اتهمت عائلات الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بالكذب ووضع شروط "غير قابلة للتنفيذ" تهدف إلى إفشال جهود التوصل إلى صفقة تبادل أسرى شاملة مع حركة حماس، محذرة من أن استمرار هذه السياسة قد يؤدي إلى مقتل أبنائهم المحتجزين في غزة.

وقالت العائلات في بيان مشترك: "هذه المرة لن نسمح لك يا نتنياهو أن تفشل الصفقة. التفويض الذي منح لك من قبل الحكومة والمجتمع هو التوصل إلى صفقة شاملة تعيد جميع الأسرى دون استثناء".

وأضاف البيان: "على نتنياهو أن ينهي الحرب فوراً، كي لا يموت أبناؤنا في فخاخ الموت اليومية التي يعيشونها منذ أشهر".

وأكدت العائلات أنها تستعد للخروج مجدداً إلى الشوارع في احتجاجات واسعة للضغط على الحكومة الإسرائيلية من أجل إبرام صفقة تبادل أسرى شاملة، معتبرة أن "المماطلة السياسية والاعتبارات الشخصية لرئيس الوزراء تكلف الأسرى حياتهم".

وتأتي هذه التصريحات في وقت تتعثر فيه المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحركة حماس، وسط تبادل للاتهامات حول المسؤولية عن تعثر المحادثات.

وأكد مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم، أن سياسة إسرائيل تجاه ملف الأسرى الإسرائيليين والمفقودين "ثابتة ولم تتغير"، مشددا على رفض المقترح الأخير الذي وافقت عليه حركة حماس بشأن التهدئة في غزة.

وقال مكتب نتنياهو، حسب ما نقلته هيئة البث الإسرائيلية، إن "إسرائيل تطالب بالإفراج عن جميع الخمسين مختطفا دفعة واحدة، وفقا للمبادئ التي تم تحديدها مسبقا"، مضيفًا أن "الحديث عن مراحل أو تنازلات مرفوض، ولن يتم ترك أي مختطف خلفنا".

وفي تعليقه على رد حماس على المقترح الأخير المطروح، قال نتنياهو: "نقول لا لهذا المقترح، وسنواصل عملياتنا العسكرية حتى تحقيق أهدافنا بالكامل".

وأضاف: "نحن الآن في مرحلة الإخضاع النهائية لحماس".