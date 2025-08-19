دوري المحترفين.. رئيس نادي بيلا يكشف استعدادات الموسم الكروي الجديد

أكد جمال الصيرفي، رئيس مجلس إدارة نادي بيلا الرياضي بمحافظة كفر الشيخ، أن الاستعدادات للموسم الكروي الجديد 2025 - 2026، في دوري القسم الثاني الممتاز (ب)، تسير على قدم وساق، بهدف المنافسة بقوة على الصعود إلى دوري المحترفين، في إطار السعي المتواصل لتحقيق تطلعات جماهير النادي.

وأوضح «الصيرفي»، أن إدارة بيلا وضعت خطة شاملة ومتكاملة لتجهيز الفريق فنيًا وبدنيًا، بالتعاون مع الجهاز الفني والإداري، حيث تم التعاقد مع عدد من اللاعبين المميزين في مختلف المراكز، مع التركيز على دعم العناصر الشابة من أبناء النادي.

وأشار «الصيرفي»، إلى أن فترة الإعداد تتضمن معسكرًا تدريبيًا داخليًا، يتخلله عدد من المباريات الودية، لاختبار جاهزية اللاعبين، ورفع مستوى الانسجام بينهم، مضيفًا أن الروح القتالية والانضباط العالي داخل الفريق تبشر بموسم مميز يليق بتاريخ النادي وطموحات جماهيره الوفية.

وشدّد «الصيرفي»، على أهمية دور الجماهير في دعم الفريق خلال المرحلة القادمة، لافتًا إلى أن نادي بيلا الرياضي ليس مجرد فريق كرة قدم، بل هو كيان رياضي واجتماعي يعكس هوية المدينة وروحها التنافسية، معبرًا عن ثقته الكاملة في قدرات الفريق، وإصراره على تحقيق حلم الصعود، مطالبًا الجميع بالوقوف خلف النادي لتحقيق إنجاز تاريخي يليق باسم بيلا ومكانتها الرياضية.