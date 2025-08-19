الشباب والرياضة بالجيزة تتابع أكثر من 60 حمام سباحة خلال فصل الصيف

أطلق الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، حملة موسعة لمتابعة أكثر من 60 حمام سباحة بمراكز الشباب والأندية على مستوى المحافظة.

وذلك في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بضرورة تكثيف المتابعات الميدانية على حمامات السباحة خلال موسم الصيف، وما يشهده من إقبال كثيف من النشء والشباب.

وقد بدأ الصبروط بنفسه جولة موسعة شملت عدداً من حمامات السباحة، يرافقه الدكتورة إيمان رمضان وكيل المديرية لشؤون الشباب ومحمد عبد العال مدير الإدارة الاستراتيجية

وذلك للوقوف على مدى الإلتزام بتطبيق الأكواد والاشتراطات الفنية والصحية المعتمدة، وتوافر جميع عناصر الأمن والسلامة، من فرق إنقاذ مدربة، وصناديق إسعافات أولية، وتجهيزات للتعامل مع الإصابات الطارئة، بالإضافة إلى التأكد من جودة ونظافة المياه، ووجود طاقم طبي أو ممرض خلال فترات التشغيل الرسمية.

وبالتوازي مع جولة وكيل الوزارة، انطلقت في نفس اليوم حملات متابعة موسعة بجميع الإدارات الفرعية، حيث بدأت إدارات:( أكتوبر، الهرم، بولاق، العمرانية، منشأة القناطر، أبو النمرس، شمال الجيزة، العجوزة، الدقي، وجاري استكمال المتابعات...) في المرور الميداني على حمامات السباحة التابعة لها للتأكد من توافر الاشتراطات الفنية والصحية وضوابط الأمن والسلامة.

وشملت الحملات عدداً من الأندية والمراكز الكبرى بالمحافظة، من بينها نادي الصيد، نادي 6 أكتوبر، ونادي التوفيقية،نادي الترسانه طلعت حرب، الاعلاميين،و الشيخ زايد ...وغيرها حيث جرى التأكد من جاهزية حمامات السباحة بها والتزامها الكامل بالضوابط المنظمة.

وأكد الدكتور الصبروط أن الوزارة حريصة على ضمان تقديم خدمات آمنة وذات جودة عالية لجميع المواطنين، مشدداً على أن أي حمام سباحة عام أو خاص يثبت عدم التزامه بالضوابط المقررة سيتم اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة حياله، والتي قد تصل إلى الغلق الفوري، وذلك بالتنسيق مع وزارتي الصحة والتنمية المحلية.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن هذه الحملات لن تقتصر على اليوم فقط، بل ستستمر بشكل دوري لضمان أعلى معدلات الأمان وحماية مرتادي حمامات السباحة من الأطفال والكبار على حد سواء.