إصابة طفـ لين شقيقين في اندلاع حريـ ق بسبب أسطوانة بوتاجاز بأسيوط

أصيب طفلان شقيقان بحروق في حريق اندلع اليوم الثلاثاء بسبب اسطوانة بوتاجاز بقرية بني عدي بمركز منفلوط بمحافظة أسيوط.

إصابة طفـ لين شقيقين

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة منفلوط، يفيد ورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة، بإصابة طفلين شقيقين بحروق إثر اندلاع النيران باسطوانة بوتاجاز منزلية بقرية بني عدي.

انتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وقوات الحماية المدنية والإطفاء، وتبين من المعاينة والفحص اندلاع حريق في أسطوانة بوتاجاز منزلية أسفر عن إصابة "محمد أحمد ثابت “ 13 عامًا و شقيقه ”علي أحمد ثابت"10 أعوام، بحروق من الدرجة الأولى بالوجه والصدر.

وتمكنت قوات الحماية المدنية والإطفاء من اخماد الحريق وتم نقل المصابين إلى مستشفى منفلوط المركزي. وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة.