الدوري المصري.. الزمالك يواصل استعداداته لمواجهة مودرن سبورت

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات بدنية وتأهيلية خلال المران الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء على إستاد الكلية الحربية استعدادًا لمواجهة مودرن سبورت المُقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وحرص الجهاز الفني بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا على تخفيف الحمل البدني للاعبين خلال مران اليوم خوفاً من تعرضهم للإجهاد قبل اللقاء المقبل.

وخاض اللاعبون تدريبات تأهيلية متنوعة تحت إشراف الإسباني راؤول لوبيز مدرب الأحمال بالفريق.

يأتي ذلك في إطار البرنامج الموضوع للاعبين لتجهيزهم بأفضل صورة لمواجهة مودرن سبورت.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن سبورت المقرر لها يوم الخميس المقبل على استاد هيئة قناة السويس في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.