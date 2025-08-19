صيانة 1700 كشاف ليد.. حملة إنارة مكبرة لتحسين الرؤية على طرق العياط

شهد مركز ومدينة العياط التابع لمحافظة الجيزة، بقيادة المهندس ياسين سيد ياسين رئيس مركز ومدينة العياط، حملة إنارة مكبرة لتعزيز البنية التحتية وتحسين الرؤية على الطرق الرئيسية، وأمام مستشفى العياط المركزي.

وأسفرت الحملة، التي شارك فيها عبد الباقي حسن إمام مدير الإنارة بمجلس مدينة العياط وحنان محمد عبد الله مديرة التخطيط بمجلس مدينة العياط، عن صيانة حوالي 1700 كشاف ليد، وزراعة 12 عمود إنارة جديد وتركيب 20 كشاف LED بقوة 100 وات، وذلك بناء على تكليفات المهندسة مريم يوسف ونيس مدير إدارة الكهرباء بمحافظة الجيزة.

وتوزعت أعمال الحملة على عدة محاور حيوية داخل المدينة، حيث تم زراعة 12 عمود وتركيب 20 كشاف LED بالشارع الرئيسي بأرض المحلج التابعة لمدينة العياط.

حيث تم إنارة الفناء بالكامل ومداخل ومخارج مستشفى العياط المركزي.

واختتمت الحملة أعمالها بصيانة حوالي 1700 كشاف ليد مكهنة وإعادة تشغيلهم للعمل مرة آخرى بدون تكلفة.

وتأتي هذه الجهود في إطار خطة شاملة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة أكثر أمانا على الطرق،وتحسين الرؤية أمام المارة والحركة المرورية.