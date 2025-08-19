قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زيارة للواحات وانقلاب السيارة .. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة والد الشناوي
رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني: لا ثقة إلا في مصر وقيادتها
رسميا.. الإسكان تكشف تفاصيل سحب أرض الزمالك بنادي الصحفيين
محمود أبو رجيلة يدعو رموز وأبناء الزمالك للتجمع غدا
أحمد موسى ينفعل على الهواء ويكشف عن مخطط نتنياهو الخبيث: "مجرم الحرب"
أرض أكتوبر كانت طوق النجاة لإحياء الزمالك.. وسحبها يهدد الحلم| تفاصيل
أحمد موسى: نتنياهو يسعى لبناء مستوطنات داخل غزة
تصعيد مرتقب.. اجتماعات أمنية مكثفة وتحركات عسكرية إسرائيلية في الشمال
موعد تشييع جنازة والد حارس الأهلي محمد الشناوي
هشام نصر: فرع الزمالك في خطر.. وندعو الرئيس السيسي للتدخل| شاهد
هشام نصر : 800 مليون جنيه مقابل تعديل الاشتراطات البنائية لأرض نادي الزمالك
الزمالك: الأرض اتسحبت بدون إنذار.. أحنا بنشتغل مظبوط وكل أوراقنا سليمة
محافظات

صيانة 1700 كشاف ليد.. حملة إنارة مكبرة لتحسين الرؤية على طرق العياط

حملة إنارة مكبرة لتحسين الرؤية على طرق العياط
حملة إنارة مكبرة لتحسين الرؤية على طرق العياط
أحمد زهران

شهد مركز ومدينة العياط التابع لمحافظة الجيزة، بقيادة المهندس ياسين سيد ياسين رئيس مركز ومدينة العياط، حملة إنارة مكبرة لتعزيز البنية التحتية وتحسين الرؤية على الطرق الرئيسية، وأمام مستشفى العياط المركزي.

وأسفرت الحملة، التي شارك فيها عبد الباقي حسن إمام مدير الإنارة بمجلس مدينة العياط وحنان محمد عبد الله مديرة التخطيط بمجلس مدينة العياط، عن صيانة حوالي 1700 كشاف ليد، وزراعة 12 عمود إنارة جديد وتركيب 20 كشاف LED بقوة 100 وات، وذلك بناء على تكليفات المهندسة مريم يوسف ونيس مدير إدارة الكهرباء بمحافظة الجيزة.

وتوزعت أعمال الحملة على عدة محاور حيوية داخل المدينة، حيث تم زراعة 12 عمود وتركيب 20 كشاف LED بالشارع الرئيسي بأرض المحلج التابعة لمدينة العياط.
حيث تم إنارة الفناء بالكامل ومداخل ومخارج مستشفى العياط المركزي.

واختتمت الحملة أعمالها بصيانة حوالي 1700 كشاف ليد مكهنة وإعادة تشغيلهم للعمل مرة آخرى بدون تكلفة.

وتأتي هذه الجهود في إطار خطة شاملة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة أكثر أمانا على الطرق،وتحسين الرؤية أمام المارة والحركة المرورية.

مدينة العياط محافظة الجيزة حملة إنارة مكبرة تعزيز البنية التحتي تحسين الرؤية على الطرق مستشفى العياط المركزي

