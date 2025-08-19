رفع 4 حفارات أعلى الأبراج المخالفة باللبيني لإزالتها بالجيزة

كلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أثناء متابعته الميدانية لأعمال إزالة 6 أبراج مخالفة بمنطقة اللبيني بحي الهرم

والتي شدد المحافظ خلالها على رئيس الحي بضرورة أن تتم الإزالة بشكل كامل وليست صورية وأن تشمل كافة العناصر الخرسانية من كمرات وأعمدة وبلاطات خرسانية، لضمان عدم تمكين المخالف من إعادة ترميمها مجددًا.

وفي ذلك الإطار قامت محافظة الجيزة من خلال حي الهرم برفع ٤ معدات حفار (جاك هامر) أعلى العقارات المخالفة وذلك لتنفيذ الإزالة الكاملة للمخالفات لتكون إجراءً رادعًا للمخالفين.

و شدد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة على رئيس حي الهرم بسرعة إنجاز أعمال الإزالة موجهًا في الوقت ذاته رئيس جهاز التفتيش بمتابعة الأعمال بشكل دوري والتأكد من التنفيذ الجاد للإزالات على أرض الواقع دون أي تهاون وعرض تقرير يومي بنسب التنفيذ .

وأكد المهندس عادل النجار أن المحافظة ماضية بكل حزم في مواجهة مخالفات البناء ولن تتهاون في إزالة أي عقار مخالف مشيرًا إلى أن تلك الإجراءات تأتي في إطار فرض هيبة الدولة وتطبيق القانون والحفاظ على أرواح المواطنين.