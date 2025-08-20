الوادي الجديد.. المحافظ يصدر حزمة توجيهات لدعم التنمية وتعزيز الموارد ويتابع جاهزية مقر بيوت الطلبة

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

محافظ الوادى الجديد يصدر حزمة توجيهات لدعم التنمية وتعزيز الموارد.

ترأس اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اجتماع مجلس إدارة صندوق الخدمات بالمحافظة، لمناقشة ميزانية الصندوق، وآليات تعظيم الاستفادة من موارده.

وحضر الاجتماع سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والعقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، و رؤساء المراكز وأعضاء المجلس.

وأصدر المحافظ عددًا من التوجيهات والقرارات، خلال الاجتماع، جاء أبرزها على النحو التالي:

▪️تشكيل لجان متخصصة بكل مركز لحصر الوحدات السكنية والأراضي أو المنشآت المؤجرة بنظام (الإيجار القديم) سواء للجهات الحكومية أو المواطنين، مع مراجعة القيم الإيجارية وفق الضوابط المنظمة، بما يضمن الشفافية ومنع تضارب المصالح.

▪️تكليف رؤساء المراكز بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية للانتهاء من أعمال الصيانة ورفع كفاءة المدارس على مستوى المحافظة، بما يضمن جاهزيتها لاستقبال العام الدراسي الجديد.

▪️استمرار العمل بمبادرة "اتقوا النار ولو بشق تمرة" لصالح أهل غزة، إلى جانب إنشاء صندوق تبرعات بمجمع التمور، وإطلاق قافلة تمور إغاثية خلال شهر أكتوبر المقبل بالتزامن مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي.

▪️حصر وتسعير أراضي المتخللات الزراعية غير المستغلة (الأقل من٥ فدان) وطرحها على أصحاب الأراضي المجاورة وفق ضوابط محددة، وفي حالة تعذر ذلك تُطرح بالمزاد العلني.

▪️تكليف الوحدات المحلية بالمراكز بالتنسيق مع مديرية الإسكان بطرح قطع الأراضي المتميزة؛ لإقامة مشروعات سكنية واستثمارية وتجارية تتماشى مع احتياجات كل مركز.

▪️توجيه مركز الخارجة بإعداد مخطط متكامل لتوصيل المرافق لمنطقة أرض البحوث وتقسيمها إلى قطع سكنية لطرحها للراغبين في الشراء.

▪️استعراض نتائج مبادرات التشجير التي أطلقتها المحافظة بالمدارس والقرى خلال السنوات الماضية، مع التوجيه باستمرار التوسع فيها، وإطلاق مبادرة لزراعة النخيل ضمن خطة التشجير بالمراكز.

▪️دعم وتمويل مبادرة التوسع في استخدام الطاقة الشمسية بالمدارس والمساجد وقرى "حياة كريمة" بالفرافرة.

▪️تكليف المراكز بإعداد خططها الاستثمارية للطرق بالتنسيق مع مديرية الطرق، على أن تتولى المديرية عملية الطرح والتعاقد على توريد مواد الرصف سواء بالأسفلت أو بالإنترلوك.

▪️استعراض الموقف التنفيذي لمركز التأهيل بالداخلة تمهيدًا لتشغيله.

▪️التأكيد على جاهزية جميع المراكز من الناحية اللوجستية والتنظيمية استعدادًا لخوض جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ، بما يشمل تجهيز المقار الانتخابية وتأمين الخدمات اللازمة للناخببن



محافظ الوادى الجديد يتابع جاهزية مقر بيوت الطلبة للعام الدراسي الجديد

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، مقر بيوت الطلبة والطالبات التابع لمديرية التضامن الاجتماعي بمدينة الخارجة، يرافقه العقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، وجهاد متولي رئيس المركز، ومحمد منير مدير عام التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

وتابع المحافظ أعمال التطوير والتوسعات الجارية لاستيعاب أكبر عدد من الطلاب المغتربين، في ظل الإقبال المتزايد للالتحاق بالمقر، حيث وجّه بإنشاء مبنى جديد بأحد الفراغات المتاحة، وتخصيص مدخل منفصل للطالبات من البوابة الغربية، كما تفقد تجهيزات الغرف والمطعم والمكتبة؛ للتأكد من جاهزيتها لاستقبال الطلاب بالتزامن مع قرب بداية العام الدراسي

"تمكين المرأة الريفية والتغلب على الموروثات".. ندوة تثقيفية بالوادي الجديد

نظم مركز اعلام الداخلة بالوادي الجديد ، والتابع للهيئة العامة للاستعلامات، اليوم "الثلاثاء" ندوة تثقيفية حول “ تمكين المرأة الريفية والتغلب على الموروثات الإجتماعية والثقافية”.

استهدفت الندوة مناقشة سبل دعم المرأة في المناطق الريفية وتمكينها من المشاركة الفاعلة في التنمية، مع التركيز على التحديات التي تفرضها العادات والتقاليد المجتمعية.

وحاضر في الندوة الدكتور مجدي مراد يوسف مدرب دولي معتمد ومتخصص في التنمية البشرية ، و مقرر المجلس القومي للمرأة بمركز الداخلة أنصاف عبدالله علي.

عقدت الندوة بمقر مركز اعلام الداخلة بمحافظة الوادي الجديد تحت رعاية رئيس الهيئة العامة للاستعلامات الدكتور ضياء رشوان ، وتحت إشراف وتوجيهات رئيس قطاع الإعلام الداخلي الدكتور أحمد يحيى.

وحضر الندوة لفيف من القيادات التنفيذية والشعبية والنسائية وأعضاء جمعيات أهلية بالمحافظة ، وعدد من النساء أصحاب مشروعات صغيرة بالقرى.

افتتح الندوة مدير مركز اعلام الداخلة محسن محمد مرحبا بالحضور، مؤكدا على أهمية تمكين المرأة الريفية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة وذلك من خلال إشراك المرأة في الخطط التنموية والسعي لتمكينها إقتصاديا بتقديم كل أشكال المساندة المتمثلة في التدريب والاستشارات والدعم المالي والتسويق، وفي الوقت ذاته مناقشة كافة الأفكار والتحديات التي تعيق تحقيق هذا الهدف.