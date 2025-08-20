نجم الأهلي يُوجّه رسالة لـ «ريبيرو» ويؤكد: عودة إمام عاشور «مكسب كبير»

أكد رمضان السيد، نجم فريق الأهلي السابق، أن الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مطالب بالثبات على تشكيل الفريق الأحمر خلال الفترة المقبلة.

وقال رمضان السيد، عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق: "الأهلي قدّم مباراة جيدة أمام فريق فاركو، على عكس أدائه في مباراة مودرن سبورت بالجولة الأولى، حيث كان الأداء باهتًا، وأنصح ريبيرو بالثبات على تشكيل الأهلي في الفترة المقبلة".

وأضاف: "من وجهة نظري، عودة إمام عاشور لتدريبات الأهلي تُعد مكسبًا كبيرًا، وستُحدث الفارق مع المارد الأحمر في مشوار الدوري الممتاز".