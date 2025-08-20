انطلاق القافلة التاسعة عشرة من "زاد العزة" إلى قطاع غزة

قال محمد عادل مراسل قناة "إكسترا نيوز"، إنّ القافلة التاسعة عشرة من قوافل "زاد العزة" انطلقت صباح اليوم من الجانب المصري، في استمرار للجهود المصرية لتقديم الإمدادات الإغاثية والإنسانية إلى الأشقاء في قطاع غزة.

وأضاف في تصريحات عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ هذه القوافل انطلقت لأول مرة في 27 يوليو الماضي، وأن القافلة الحالية تحمل مساعدات متنوعة تشمل سلال غذائية، أدوية، مستلزمات طبية، دقيق، وقود، وأدوات للعناية الشخصية.

وتابع، أن هذه القوافل تمر عبر معبر كرم أبو سالم، القريب من معبر رفح، والذي يربط الأراضي المصرية بالأراضي الفلسطينية المحتلة.

ولفت إلى أن بعض الشاحنات تحمل الخيام واحتياجات الإيواء، مشيرًا إلى أنه تم خلال الأيام السابقة إفراغ شحنات وقود في نفس المعبر، في إطار التنسيق بين الجهات المصرية لتلبية الاحتياجات العاجلة للسكان في غزة.

وأكد عادل أن الدولة المصرية لم تتوانَ منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023 عن تقديم المساعدات الإنسانية، حيث نجحت حتى الآن في دفع أكثر من 550 ألف طن من المساعدات المختلفة إلى القطاع.

وواصل، أن ما يزيد عن 70% من هذه الكميات كانت مساعدات مصرية خالصة، بينما تمثل النسبة المتبقية دعمًا من دول ومنظمات دولية دخل عبر البوابة المصرية.

