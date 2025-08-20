بعد تصريحات رئيس الأعلى للإعلام.. الحبس سنة عقوبة التعصب الكروي

عقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ورشة عمل، أكد خلالها المهندس خالد عبد العزيز، رئيس المجلس، أن الهدف الأسمى هو نبذ التعصب ورفع الوعي الثقافي للشباب.

تأتي الورشة في خطوة تهدف إلى إعادة ضبط المشهد الإعلامي الرياضي في مصر، في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه الإعلام الرياضي، لا سيّما مع انتشار الأخبار غير الدقيقة والمحتوى الذي قد يثير الخلافات.

عقدت ورشة العمل الثانية، اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع رابطة النقاد الرياضيين، ويسعى المجلس الأعلى للإعلام لتطوير الأداء الإعلامي الرياضي، إضافة إلى ضبط الإجراءات المتخذة للتعامل مع الشكاوى والمخالفات، بهدف خلق بيئة إعلامية صحية تخدم الأهداف الوطنية، وقال رئيس المجلس الأعلى للإعلام "إن البحث عن المعلومة ليس سهلا في الظروف الحالية، لكن كلنا نعمل من أجل الحصول على الخبر بأفضل طريقة ممكنة".

عقوبة التعصب الكروى

وتصدى قانون الرياضة لظاهرة التعصب الكروى ، حيث نصت المادة 85 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 1000جنيه ولا تزيد على 3 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سب أو قذف أو أهان بالقول أو الصياح أو الإشارة شخصا طبيعيا أو اعتباريا أو حض على الكراهية أو التمييز العنصرى بأى وسيلة من وسائل الجهر والعلانية فى أثناء أو بمناسبة النشاط الرياضى، وتضاعف العقوبة إذا وقعت الأفعال السابقة على إحدى الجهات أو الهيئات المشاركة فى تأمين النشاط الرياضى أو أحد العاملين به.

ونصت المادة 89 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل على 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع ضد لاعب أو حكم أو أحد أعضاء الأجهزة الفنية أو الإدارية للفرق الرياضية أو أحد أعضاء مجالس إدارة الهيئات الرياضية لحمة على الامتناع عن المشاركة فى النشاط الرياضى أو بغرض التأثر على نتيجته لصالح طرف دون آخر".