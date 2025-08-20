محافظ الوادي الجديد: افتتاح مقر التأمين الصحي بمركز بلاط

أكد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، افتتاح عيادة التأمين الصحي بمركز بلاط بمقر الوحدة المحلية للمركز، وذلك في إطار خطة الدولة للتوسع في مظلة التأمين الصحي، وتوفير خدمات طبية متكاملة.

وقال المحافظ إنه جار تجهيز مقر فرع مركز باريس، لتصبح جميع مراكز المحافظة مغطاة بخدمات التأمين الصحي؛ تخفيفًا عن كاهل المرضى، وتسهيلًا لحصولهم على الرعاية الصحية دون الحاجة إلى الانتقال إلى المراكز الأخرى.

جاء ذلك بحضور سلامة علي، رئيس مركز بلاط، والدكتور شريف صبحي، وكيل وزارة الصحة، والدكتور محمد محروس، مدير فرع هيئة التأمين الصحي بالمحافظة.