إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
اقتصاد

زيادة الاستثمارات وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وكوريا الجنوبية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
ولاء عبد الكريم

استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، السفير كيم يونج هيون سفير دولة كوريا الجنوبية بالقاهرة والوفد المرافق له.

تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وامكانيات زيادة الاستثمارات الكورية في السوق المصري، كما استعرض الجانبان عدد من الموضوعات محل الاهتمام المشترك بين البلدين.

وأكد الجانبان أن مصر وكوريا الجنوبية ترتبطان بعلاقات ثنائية وثيقة تستند لتاريخ طويل من التعاون المشترك بين البلدين فى مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة، كما اكدا اهمية تعزيز الجهود المشتركة لتنمية وتطوير التعاون الاقتصادي في مجالات التجارة والاستثمار.

وأكد الوزير أهمية تحقيق التكامل بين الاستثمار والتجارة الخارجية وبما يسهم فى تعزيز النمو الاقتصادي للدولة ، مشيرا الى حرص الحكومة على جذب الشركات الكورية الكبرى للاستثمار فى السوق المصري، مستفيدة من التطوير المستمر للبنية التحتية، وإمكانيات نفاذ صادراتها لعدد كبير من الأسواق الخارجية بفضل اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية المبرمة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية الاقليمية والعالمية.

وقال الخطيب إن السوق المصري يتمتع بالعديد من المقومات الاستثمارية المتميزة والتي تشمل تفرد مصر بموقع جغرافي متميز، فضلاً عن تنافسية السوق المصري  فيما يتعلق بتوافر الأراضي والمناطق الصناعية، والمهندسين ذوي الكفاءة العالية والعمالة المدربة التي تواكب المتطلبات العالمية ، الى جانب تنافسية الأجور.

واستعرض الوزير جهود الدولة لاطلاق منصة إلكترونية متكاملة تستهدف تسهيل الإجراءات والتيسير على المستثمرين ، مشيرًا إلى أن المنصة ستربط بين الجهات الحكومية المختلفة، وتوفر خدمات رقمية للمستثمرين بما يقلل الوقت والتكاليف ويزيد من الشفافية والكفاءة.

وأوضح الخطيب أن الحكومة نجحت في خفض زمن الإفراج الجمركي للسلع والبضائع ومن المستهدف الوصول بزمن الإفراج الجمركي ليومين فقط وبما يسهم فى زيادة سرعة تدفق التجارة.

من جانبه، أشاد كيم يونج هيون، سفير دولة كوريا الجنوبية بالقاهرة بجهود الدولة المصرية الهادفة لتعزيز الصادرات وزيادة الاستثمارات، مبرزًا النجاحات التي تحققها شركات كورية كبرى مثل سامسونج و ال جي في السوق المصري.

ووجه هيون دعوة رسمية للمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لزيارة جمهورية كوريا الجنوبية في أقرب فرصة، بهدف تبادل الخبرات والاطلاع على التجارب الكورية الرائدة في مجالات الاستثمار والتصنيع، وتعزيز التنسيق المشترك لدفع التعاون الاقتصادي إلى آفاق أرحب.

