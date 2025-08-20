قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: أحاول دخول الجنة بإنقاذي أرواح سبعة آلاف شخص يوميًا من الموت في أوكرانيا
الجيش اللبناني يطلب أسبوعين إضافيين لتقديم خطته النهائية لسحب سلاح حزب الله
الأهلي ضد غزل المحلة.. موعد المباراة والقناة الناقلة
بعد تصريحات رئيس الأعلى للإعلام.. الحبس سنة عقوبة التعصب الكروي
هبوط إضطراري .. إشتعال النيران في محرك طائرة ألمانية
مدبولي: مصر تستضيف النسخة الخامسة من منتدى أسوان أكتوبر المقبل لمناقشة أبرز القضايا الأفريقية
مصر ترحب بالجهود الدولية لإحلال السلام في أوكرانيا
الأوقاف تفتح باب التقديم لوظيفة وكيل دائم.. اعرف الشروط
زيلينسكي: قصف روسي يستهدف محطة غاز ومنشآت طاقة في أوديسا
الأمن الروسي: مقتل 3 واعتقال 3 آخرين من مجموعة تخريبية أوكرانية في بريانسك
الصحة والأكاديمية الوطنية للتدريب تبحثان تطوير برامج لدعم الكوادر الطبية والإدارية
موسكو: الدفاع الجوي يعلن إسقاط 42 مسيّرة أوكرانية ليلًا فوق 9 أقاليم روسية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

مؤشر إس آند بي 500 يغلق على انخفاض مع قيادة إنفيديا لهبوط أسهم التكنولوجيا

أرشيفيه
أرشيفيه
وكالة

تباين أداء مؤشرات الأسهم الأميركية خلال تعاملات جلسة  عند الإغلاق، بعد أن أدى انخفاض واسع النطاق في أسهم التكنولوجيا إلى الضغط على السوق بشكل عام.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 10 نقاط، أو 0.02%. بينما هبط مؤشر إس آند بي 500 بنحو 0.6%، كما تراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.6%.

وتراجعت أسهم شركات التكنولوجيا العملاقة وشركات تصنيع الرقائق الإلكترونية الكبرى خلال الجلسة. خسرت أسهم إنفيديا ما يقرب من 3.5%، بينما هبطت أسهم أدفانسد مايكرو ديفايسز وبرودكوم بنحو 5.5% و3.6% على التوالي. وانخفضت أسهم بالانتير بأكثر من 9.5%. كما تعرضت أسهم كبرى أخرى في قطاع التكنولوجيا، مثل تسلا، وميتا بلاتفورمز، ونتفليكس، لضغوط أيضاً.

وقال كبير مسؤولي الاستثمار بشركة لينكولن فاينانشال، جايسون برونشيتي: "قد لا يكون قطاع الذكاء الاصطناعي في طور التعافي، ولكنه قد يستعيد عافيته. بعد ارتفاع مؤشر ناسداك بأكثر من 40% منذ أبريل، يُعدّ التوقف أمراً طبيعياً تاريخياً، حيث يُعيد السوق تقييم نفسه وفقاً لأحدث البيانات الاقتصادية وسياسة الاحتياطي الفدرالي المتوقعة"، بحسب شبكة CNBC.

وأضاف برونشيتي: "مع تحول رأس المال نحو الشركات في المزيد من القطاعات التي تُظهر القدرة على تطبيق الذكاء الاصطناعي لتعزيز الهوامش والكفاءة، فإن الدوران المحتمل والمشاركة الأوسع قد يدعمان تقدماً أكثر استدامة، على الرغم من أن التقلبات في الأمد القريب أمر محتمل".

وصعدت أسهم شركة هوم ديبوت Home Depot بنسبة 3.7% بعد أن حافظت على توقعاتها للعام بأكمله. وجاء ذلك رغم أن أرباح الشركة في الربع الثاني سجلت مستوى أقل من التوقعات. ومن المتوقع أن تصدر لووز Lowe’s، وولمارت Walmart، وتارغت Target نتائج أعمالها في وقت لاحق من هذا

وينتظر المستثمرون هذه التقارير بحثاً عن أدلة حول أداء المستهلك في ظل توقعات متباينة للتضخم، وتطورات السياسة التجارية الأميركية.

وتتطلع وول ستريت أيضاً إلى أدلة من رئيس الاحتياطي الفدرالي بشأن ما سيحدث في اجتماعات السياسة النقدية المتبقية للبنك المركزي هذا العام. 

ومن المنتظر أن يجتمع مسؤولو البنوك المركزية من جميع أنحاء العالم هذا الأسبوع في جاكسون هول بولاية وايومنغ الأميركية، لحضور الندوة الاقتصادية السنوية لمجلس الاحتياطي الفدرالي.

ويشير سوق العقود الآجلة للأموال الفدرالية إلى احتمال بنسبة 83% لخفض معدلات الفائدة ربع نقطة مئوية في اجتماع السياسة المقبل لمجلس الاحتياطي الفدرالي خلال الشهر المقبل، وفقاً لأداة FedWatch التابعة لبورصة شيكاغو التجارية.

وقال الشريك المؤسس لشركة إدارة الثروات "بايونير فاينانشال"، ستيفن شوارتز: "يُرجّح أن يُشكّل خطاب جاكسون هول يوم الجمعة نقطة تحوّل في الأسواق، حيث نعتقد أن جيروم باول سيُشير إلى احتمالية تخفيض معدلات الفائدة في اجتماع سبتمبر المُقبل"

وأضاف شوارتز: "قد يكون للتقييمات مجال أكبر للتوسع مع انتقالنا إلى النصف الثاني من عام 2025، حيث سيبدأ المستثمرون حينها في احتساب أرباح عام 2026، والتي من المتوقع أن تتحسن بفضل إمكانية انخفاض معدلات الفائدة ووضوح سياسة التعرفات الجمركية".

وتأتي تحركات  بعد جلسة هادئة في معظمها يوم الاثنين، مع انخفاض مؤشر إس آند بي 500 بأقل من نقطة واحدة، ليظل بالقرب من أعلى مستوى قياسي سجله الأسبوع الماضي.

الاقتصادية وسياسة برونشيتي الاحتياطي الفدرالي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

والدة الإعلامية شيماء جمال

«نامي مرتاحة يا بنتي».. والدة الإعلامية شيماء جمال تعلق بعد القصاص: أخيرًا هاخد عزاها | شاهد

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء

تنسيق الجامعات 2025

رابط سريع .. نتيجة تقليل الاغتراب 2025 من هنا

تنسيق المرحلة الثالثة 2025

رابط التسجيل بتنسيق المرحلة الثالثة 2025.. تبدأ في هذا الموعد

تقليل الاغتراب

رسميًا.. رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2025

أرشيفية

بتهمة قتــ.ــل المذيعة شيماء جمال.. تنفيذ حكم الإعــ.ــدام في أيمن حجاج وشريكه بالجريمة

أسعار الدواجن

تحرك أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء.. ومفاجأة فى ثمن البيض

حالة الطقس

تؤثر على هذه المناطق.. الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية اليوم الأربعاء

ترشيحاتنا

جانب من اللقاء

مبادرات تخفيض الأسعار .. تشمل 21 ألف محل وخصومات تصل إلى 50%

أرشيفية

إعلام إسرائيلي: مسلحون يهاجمون نقطة تمركز لجنود الاحتلال برفح الفلسطينية

أرشيفية

جيش الاحتلال: بدء المرحلة التمهيدية لاحتلال غزة بعمليات مركزة في الزيتون وجباليا

بالصور

طريقة عمل شوربة العدس الشرقية.. مغذية ومثالية لكل المواسم

طريقة عمل شوربة العدس الشرقية غنية مغذية ومثالية لكل المواسم
طريقة عمل شوربة العدس الشرقية غنية مغذية ومثالية لكل المواسم
طريقة عمل شوربة العدس الشرقية غنية مغذية ومثالية لكل المواسم

بدعم إماراتي.. أول سيارة كهربائية خارقة من ماكلارين

ماكلارين
ماكلارين
ماكلارين

خلطة المحشي المصرية الأصيلة زي ستات البيوت.. سر الطعم اللي مايتنسيش

خلطة المحشي المصرية الأصيلة زي ستات البيوت.. سر الطعم اللي مايتنسيش
خلطة المحشي المصرية الأصيلة زي ستات البيوت.. سر الطعم اللي مايتنسيش
خلطة المحشي المصرية الأصيلة زي ستات البيوت.. سر الطعم اللي مايتنسيش

رجال الإطفاء والسرطان.. دراسة حديثة توصي باتخاذ إجراءات وقائية صارمة لرجال الحماية المدنية

رجال الإطفاء والسرطان.. علاقة مقلقة تكشفها دراسة حديثة
رجال الإطفاء والسرطان.. علاقة مقلقة تكشفها دراسة حديثة
رجال الإطفاء والسرطان.. علاقة مقلقة تكشفها دراسة حديثة

فيديو

فيلم درويش

عمرو يوسف: دينا الشربيني ممثلة محترفة والعمل معها يسعدني

آخر تطورات قضية لاعبة الجودو

قضية دينا علاء.. تفاصيل جديدة ورسالة قاسية من شقيقها لرواد السوشيال ميديا

وزير الدفاع يلتقي بعدد من مقاتلى المنطقة الشمالية العسكرية

وزير الدفاع لمقاتلي المنطقة الشمالية: الدفاع عن الوطن وحماية أمنه القومى مهمة مقدسة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد