تداول 9 آلاف طن بضائع و600 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

ذكرت هيئة مواني البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة مواني الهيئة بلغ 8 سفن، وتم تداول 9 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة، و600 شاحنة و256 سيارة.



وذكر المركز الإعلامي للهيئة، في بيان اليوم الأربعاء، أن حركة الواردات شملت 5000 طن بضائع، و320 شاحنة و207 سيارات، فيما بلغت حركة الصادرات شملت 4 آلاف طن بضائع، و280 شاحنة و49 سيارة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1650 راكبًا.



وأوضح أن ميناء نويبع البحري بجنوب سيناء شهد تداول 2900 طن بضائع و231 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين "الحسين - آيلة".